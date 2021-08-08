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https://ru.sputnik.md/20210808/pesni-koshka-43672699.html
Лучшие песни про кошек
Лучшие песни про кошек
Лучшие песни про кошек
2021-08-08T12:00+0300
2021-08-08T12:15+0300
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рок-музыка
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кошка
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Лучшие песни про кошек
Лучшие песни про кошек
Международный День кота или День кошек — это неофициальный (пока еще) праздник, который отмечается по всему миру 8 августа. В этот знаменательный день люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги, демонстрируют им свое почитание, любовь и уважение.Кошка – животное мистическое, таинственное и волшебное. Но, будем надеяться, цивилизация победила, и мир больше с подобным не столкнется. Настоящие рокеры всегда трепетно относились к маленьким пушистым друзьям – и сегодня вы в этом убедитесь. Группы The Cure, The Rolling Stones, "Браво", "Агата Кристи" и даже "Бригадный подряд" – все они пели о кошках. Вряд ли это совпадение – ведь ни об одном другом животном не сложено столько песен. Значит, у кошек с музыкой – особая связь. Духовная.
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Сергей Цуркану
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фа-диез, рок-музыка, кот, кошка, аудио

Лучшие песни про кошек

12:00 08.08.2021 (обновлено: 12:15 08.08.2021)
91
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Лучшие песни про кошек
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Между кошкой и человеком существует особая связь, и огромное количество замечательных песен о кошках тому прямое подтверждение.
Международный День кота или День кошек — это неофициальный (пока еще) праздник, который отмечается по всему миру 8 августа. В этот знаменательный день люди отдают дань благодарности этим животным за их заслуги, демонстрируют им свое почитание, любовь и уважение.
Кошка – животное мистическое, таинственное и волшебное.

Отношения человека и кошки – это долгая история, и не всегда история хорошая. Ведь мракобесы в средние века уничтожали черных котов, они чувствовали их силу и влияние.

Но, будем надеяться, цивилизация победила, и мир больше с подобным не столкнется. Настоящие рокеры всегда трепетно относились к маленьким пушистым друзьям – и сегодня вы в этом убедитесь. Группы The Cure, The Rolling Stones, "Браво", "Агата Кристи" и даже "Бригадный подряд" – все они пели о кошках. Вряд ли это совпадение – ведь ни об одном другом животном не сложено столько песен. Значит, у кошек с музыкой – особая связь. Духовная.
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