https://ru.sputnik.md/20210808/pogodnye-rekordy-43706016.html

Погодные рекорды Молдовы 8 августа

Погодные рекорды Молдовы 8 августа

Погодные рекорды Молдовы 8 августа

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Самое холодное восьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 8 августа зафиксировали в 1963 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, погода, рекорды