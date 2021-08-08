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Погодные рекорды Молдовы 8 августа
Погодные рекорды Молдовы 8 августа
Погодные рекорды Молдовы 8 августа
2021-08-08T00:10+0300
2021-08-08T00:10+0300
2021-08-08T00:10+0300
в молдове
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рекорды
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Самое холодное восьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 8 августа зафиксировали в 1963 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 8 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Самое холодное восьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 8 августа зафиксировали в 1963 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.