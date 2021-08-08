Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210808/pogodnye-rekordy-43706016.html
Погодные рекорды Молдовы 8 августа
Погодные рекорды Молдовы 8 августа
Погодные рекорды Молдовы 8 августа
2021-08-08T00:10+0300
2021-08-08T00:10+0300
в молдове
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31200827_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_7649926915ef16328eee7f0da9046e50.jpg
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Самое холодное восьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 8 августа зафиксировали в 1963 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31200827_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_92e92762e24138578c88ef1b894dd75e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 8 августа

00:10 08.08.2021
218
© Sputnik / Mihai CarausSecetă,florea soarelui, Ciutești, Nisporeni, august 2020
Secetă,florea soarelui, Ciutești, Nisporeni, august 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Самое холодное восьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано почти девяносто лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1932 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 8 августа зафиксировали в 1963 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
010000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:10Погодные рекорды Молдовы 8 августа
ВчераНа Японию надвигаются два мощных тайфуна
ВчераМолдавские спортсмены завершили выступление в Токио: их первые впечатления
ВчераОдна из провинций Афганистана перешла под контроль талибов
ВчераМолдавская королева шансона
ВчераВ предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета
ВчераСколько человек вакцинировано в Молдове
ВчераБез работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси
ВчераРоссия выделяет гранты для молодежи в СНГ
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераСпасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления
ВчераВ Париже прошли протесты против введения санитарных пропусков
ВчераГаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС
ВчераКосмонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС
ВчераМолдавский легкоатлет Мардаре стал седьмым в финале Олимпиады
ВчераМассовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности
ВчераВ Лондоне неизвестный ранил ножом двух полицейских
ВчераВ Кишиневе пройдет музыкальный спектакль
ВчераНайден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19
ВчераПроливные дожди повредили дороги в Молдове