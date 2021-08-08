https://ru.sputnik.md/20210808/postkovidnyy-sindrom-43715588.html

Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача

Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача

Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача

2021-08-08T17:53+0300

2021-08-08T17:53+0300

2021-08-08T18:00+0300

коронавирус

врач

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Отдельные симптомы COVID-19 и его последствия могут сохраняться у переболевших пациентов на протяжении нескольких месяцев. Об этом рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.Специалист отметила, что своевременно обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи, пишет РИА Новости.Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.Кардиолог предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.Она подчеркнула, что самостоятельно дома можно лишь измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.

https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html

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врач