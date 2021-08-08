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Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача
Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача
Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача
2021-08-08T17:53+0300
2021-08-08T18:00+0300
коронавирус
врач
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Отдельные симптомы COVID-19 и его последствия могут сохраняться у переболевших пациентов на протяжении нескольких месяцев. Об этом рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.Специалист отметила, что своевременно обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи, пишет РИА Новости.Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.Кардиолог предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.Она подчеркнула, что самостоятельно дома можно лишь измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.
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врач

Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача

17:53 08.08.2021 (обновлено: 18:00 08.08.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik
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Врач-кардиолог рассказала, как вовремя обнаружить признаки начинающегося "постковидного синдрома".
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Отдельные симптомы COVID-19 и его последствия могут сохраняться у переболевших пациентов на протяжении нескольких месяцев. Об этом рассказала врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова.
Специалист отметила, что своевременно обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи, пишет РИА Новости.
"Мы видим в крови определенные изменения — и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) повышается, и лимфоциты снижаются. Смотрят в стационарах биохимические анализы крови и отслеживают уровень глюкозы, ферменты печени, показатели, которые говорят о том, как себя чувствуют почки", — объяснила врач.
Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 Лоцманова назвала уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Коронавирус
Названа болезнь, которая защищает от коронавируса
6 августа, 15:24
877
Кардиолог предостерегла от самостоятельного анализа последствий коронавируса, поскольку многие процедуры могут принести вред здоровью.

"Представить, что сейчас все побегут и будут сдавать эти анализы, причем несколько раз в месяц... Наверное, не нужно зря тратить деньги. Лучше обращаться к врачам и советоваться, какой анализ посмотреть", — добавила врач.

Она подчеркнула, что самостоятельно дома можно лишь измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Делать топографию легких, по словам кардиолога, нужно не позднее чем через три месяца после выздоровления, иначе это может быть опасно для здоровья.
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