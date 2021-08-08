https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
Правда и мифы о котах и кошках что надо знать владельцам домашних животных
2021-08-08T12:56+0300
2021-08-08T12:56+0300
2021-08-08T12:56+0300
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кошки
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День кота, Международный день кошек или Всемирный день кошек — неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру 8 августа. А праздновать его стали по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Цель праздника – не только в чествовании пушистиков, но и в привлечении внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Во Всемирный день кошек мы пообщались с жительницей Кишинева Екатериной – хозяйкой шести спасенных кошек, и узнали, как воспитать питомца и на что нужно обращать внимание в поведении животного.
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2021
Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
видео, в молдове, кошки
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
День кота, Международный день кошек или Всемирный день кошек — неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру 8 августа. А праздновать его стали по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.
Цель праздника – не только в чествовании пушистиков, но и в привлечении внимания к проблеме бездомных котов и кошек.
Во Всемирный день кошек мы пообщались с жительницей Кишинева Екатериной – хозяйкой шести спасенных кошек, и узнали, как воспитать питомца и на что нужно обращать внимание в поведении животного.