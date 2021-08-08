https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html

Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных

Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных

Правда и мифы о котах и кошках что надо знать владельцам домашних животных

2021-08-08T12:56+0300

2021-08-08T12:56+0300

2021-08-08T12:56+0300

радио

в молдове

кошки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/08/43709728_0:48:2897:1678_1920x0_80_0_0_5152f61148abbf7296bf89156f85fc30.jpg

День кота, Международный день кошек или Всемирный день кошек — неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру 8 августа. А праздновать его стали по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Цель праздника – не только в чествовании пушистиков, но и в привлечении внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Во Всемирный день кошек мы пообщались с жительницей Кишинева Екатериной – хозяйкой шести спасенных кошек, и узнали, как воспитать питомца и на что нужно обращать внимание в поведении животного.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

видео, в молдове, кошки