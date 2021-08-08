Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210808/pravda-mify-kotakh-koshkakh-chto-nado-znat-43708742.html
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
Правда и мифы о котах и кошках что надо знать владельцам домашних животных
2021-08-08T12:56+0300
2021-08-08T12:56+0300
радио
в молдове
кошки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/08/43709728_0:48:2897:1678_1920x0_80_0_0_5152f61148abbf7296bf89156f85fc30.jpg
День кота, Международный день кошек или Всемирный день кошек — неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру 8 августа. А праздновать его стали по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Цель праздника – не только в чествовании пушистиков, но и в привлечении внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Во Всемирный день кошек мы пообщались с жительницей Кишинева Екатериной – хозяйкой шести спасенных кошек, и узнали, как воспитать питомца и на что нужно обращать внимание в поведении животного.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/08/43709728_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_381ad3e204a1bb10bb36a6f5c3bd1bd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, в молдове, кошки

Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных

12:56 08.08.2021
289
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
День кота, Международный день кошек или Всемирный день кошек — неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается по всему миру 8 августа. А праздновать его стали по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.
Цель праздника – не только в чествовании пушистиков, но и в привлечении внимания к проблеме бездомных котов и кошек.
Во Всемирный день кошек мы пообщались с жительницей Кишинева Екатериной – хозяйкой шести спасенных кошек, и узнали, как воспитать питомца и на что нужно обращать внимание в поведении животного.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:18Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете
14:46Смертельное ДТП в Кагуле: погиб велосипедист
14:18Владельцы кошек – люди счастливые
13:51Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты
13:24Инцидент в Окнице: пенсионер упал в колодец, на помощь пришли спасатели
12:56Правда и мифы о котах и кошках: что надо знать владельцам домашних животных
12:28Трагедия молдавского воеводы Иоанна Лютого
12:00Лучшие песни про кошек
11:35Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
11:06Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий
10:29В Турции перевернулся автобус: более десятка погибших
09:58Где в Кишиневе 8 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Дайджест недели: обещания правительства Молдовы и отношения с Россией
09:03В жилом доме на Ботанике произошел пожар
08:30Мир за сутки: проезд в автобусе за 20 миллионов, упавший самолет и ситуация с COVID-19
08:00Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора
07:30Откуда новое правительство будет брать деньги на проекты и соцвыплаты
07:00Самый точный прогноз погоды: второй ясный выходной
00:10Погодные рекорды Молдовы 8 августа
ВчераНа Японию надвигаются два мощных тайфуна