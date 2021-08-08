https://ru.sputnik.md/20210808/pravitelstvo-dengi-43705109.html

Откуда новое правительство будет брать деньги на проекты и соцвыплаты

Откуда новое правительство будет брать деньги на проекты и соцвыплаты

PAS и новое правительство анонсировало множество амбициозных проектов для Молдовы, но из предвыборных обещаний и программы премьера Натальи Гаврилицы все же не... 08.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-08T07:30+0300

2021-08-08T07:30+0300

2021-08-08T07:30+0300

экономика

в молдове

молдова

европейский союз

деньги

наталья гаврилица

роман киркэ

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Новое правительство, состоящее из членов партии "Действие и солидарность" (PAS) составило большую программу правления. Также PAS до выборов сделали много обещаний молдавскому народу. Их выполнение потребует значительных денежных средств, в частности, одно лишь обещанное увеличение пенсий может стоить правительству порядка четырех миллионов леев.Откуда кабмин Натальи Гаврилицы будет брать деньги на выполнение всех заявленных проектов, если в госбюджете огромный дефицит, а госрезерв остался практически пустым, после того, как из него выделили значительную сумму на проведение досрочных парламентских выборов?На этот вопрос ответил в радиостудии Sputnik Молдова экономист Роман Киркэ.По его мнению, главным источником финансирования станет внешняя помощь, поскольку европейские партнеры по развитию симпатизируют новой власти в Молдове.Однако, как подчеркнул эксперт, это все приведет к существенному росту внешнего долга Молдовы. По словам Киркэ, ЕС так и не представил "план Маршала" для Молдовы на обещанные миллионов евро, но в то же время, европейские власти уже подтвердили их выделение республике."Эти деньги станут главными средствами для властей на первое время. Их можно будет позже использовать для выпуска государственных облигаций. Но нужно будет еще дождаться изменений в государственном бюджете", – полагает Киркэ.Эксперт считает, что правительство первое время будет основываться именно на деньгах, выделенных ЕС, но в скором времени потребуются средства для покрытия долгов.

https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html

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в молдове, молдова, европейский союз, деньги, наталья гаврилица, роман киркэ