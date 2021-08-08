https://ru.sputnik.md/20210808/pravitelstvo-moldova-russia-43673282.html

Дайджест недели: обещания правительства Молдовы и отношения с Россией

Дайджест недели: обещания правительства Молдовы и отношения с Россией

Дайджест недели: обещания правительства Молдовы и отношения с Россией

2021-08-08T09:30+0300

2021-08-08T09:30+0300

2021-08-08T09:57+0300

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Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада

Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС Мирзаян: почему Молдову терзают фантомные боли по ЕС

Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств Гырбу: зачем новой молдавской власти увеличивать количество министерств

Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены

Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы Саинсус: расскажу о главной катастрофе Молдовы

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство Гаврилицы должно начать переговоры с Российской Федерацией по вопросам национальной безопасности. Об этом она заявила в четверг в телеэфире.Также Санду упомянула и о присутствии российских войск на территории Молдовы. Для того чтобы можно было говорить о национальной безопасности, необходимо реформировать и укрепить государственные институты, занимающиеся государственной безопасностью и обороной, полагает президент.Она отметила важность внешней политики с точки зрения национальной безопасности и обороны."Есть и более серьезные вопросы, выходящие за рамки этой нашей сферы, – дискуссии и диалог с Российской Федерацией. Я думаю, что, как только правительство вступит в должность, оно должно начать переговоры и обсудить все вопросы, которые у нас есть, в том числе вопрос о российских войсках, о чем мы всегда открыто говорили. Мы знаем, что позиции разные, – что говорим мы и что говорит Москва. Но в первую очередь перед нами стоит задача сохранить мир в стране", – отметила Санду.Обозреватель Sputnik Молдова постарался всесторонне рассмотреть повестку молдавско-российских двусторонних отношений и обсудить эту тему с экспертами, а также выяснить, почему на протяжении своей истории республика так и не сумела выгодно использовать свое географическое положение и стать диалоговой площадкой для Востока и Запада, развивая при этом многовекторную внешнюю политику. Неудавшийся мостПолитический аналитик рассказал о главной проблеме власти в Молдове, привел примеры молдавского управления и раскрыл секрет Полишинеля.Такой площадкой для диалога когда-то хотели стать Белоруссия, Украина при Викторе Януковиче и Молдова. Весь этот пояс вокруг России состоит из стран, каждая из которых не хотела быть буфером, а могла бы стать точкой объединения интересов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.Если говорить о Молдове, продолжил Тулянцев, прошлой власти – Владу Плахотнюку или Николаю Тимофти – это было не нужно.По мнению Тулянцева, Плахотнюк сознательно нагнетал ситуацию с Россией, чтобы Запад его гладил по голове. Одна власть пугала русскими танками, другая – танками НАТО, и в этих условиях Молдова существовала много лет, а политики зарабатывали не только политические дивиденды, но и в первую очередь финансовые."Главная проблема Молдовы – это непорядочные люди, которые к власти приходят. Настало время, когда молдавское общество должно перестать верить пустым обещаниям и выбирать людей, которые действительно способны изменить ситуацию к лучшему", – заключил собеседник.Тусклая витрина "Восточного партнерства"Восточное партнерство (ВП) является симулякром. Это организация, которая должна подменить идею членства в Евросоюзе (ЕС) ассоциированным партнерством с ЕС. Фактически такое партнерство подразумевает, что Евросоюз дает деньги странам-кандидатам, демонстрируя, что они друзья. Денег, правда, дает очень мало, но таков формат. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян."Сейчас элитам нужно срочно показывать населению, что они идут по пути Евросоюза, поэтому элиты требуют от Восточного партнерства большего наполнения. Но никакого большего наполнения не будет. Потому что в политическом плане это означает, что им должны позволить сделать шаги в направлении вступления в ЕС", – считает эксперт.Этого сделано не будет, убежден Мирзаян, поскольку здесь необходим консенсус всех стран - членов ЕС. Большинство из них не собирается создавать такого рода намеки, иначе они вызовут серьезное возмущение не только части европейских элит, но и европейского населения.Когда подписывали соглашение об ассоциированном партнерстве с Украиной, взбунтовались голландцы. Они потребовали, чтобы там и близко не было намека или полунамека на то, что соглашение означает вступление Украины в ЕС. Поэтому эти требуют, а Евросоюз не даст. В лучшем случае подкинет какие-то деньги.В заключение Мирзаян отметил, что разрушать Восточное партнерство Евросоюз не будет, потому что для него это антироссийский формат и поводок, который он набрасывает на шеи восточноевропейских стран, тем самым их контролируя.Портфели дали всем. А результат?Эксперт оценил уровень контроля новоизбранной власти над развитием событий в Молдове, отметив, что жаловаться им не на что.Увеличение числа министерств с девяти до тринадцати кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица объяснила желанием государства восстановить уверенность граждан.Де-факто власть и без того посадила своих людей, и де-факто она могла усадить своих людей в девять министерских кресел. В данном случае не так важно число кресел, как то, что все министерские должности заняты властью, и это нормально. Таким мнением в эфире студии Sputnik Молдова поделился экономический эксперт Виорел Гырбу."Каждая власть занимает контрольные функции в государстве, для того чтобы им управлять. В этом нет ничего особенного. Им ничего не нужно опровергать. Так делали все: нынешняя оппозиция – социалисты, коммунисты – поступали так же. Если не иметь контроля над развитием ситуации, для чего приходить к власти?"Гырбу еще раз подчеркнул, что новая власть в Молдове пользуется своим правом и определяет необходимое ей число министерств, поскольку это их видение, и они могут его реализовывать."Нынешней партии власти не на что жаловаться – у них парламентское большинство и контроль всех функций в государстве, кроме юридической сферы, которая отделена от правительства. Так или иначе, у них контроль над развитием событий в Республике Молдова. Они принимают законы и могут их воплощать через правительство. Посмотрим на результат", – заключил собеседник.Пшик на фоне оптимистических обещанийЧто касается нового правительства Молдовы, то многие эксперты остаются скептиками в отношении того, что будут выполнены предвыборные обещания – как в плане намерений в выстраивании внешней политики, так и в экономике. "Что касается задач, которые поставлены. Я пробежал программу, не читая ее в деталях, – задачи грандиозные. Прямо скажу, отдает шапкозакидательством – иностранные инвестиции, чуть ли не засыплют нас этими деньгами, два миллиарда в год на развитие сельской местности, повышение зарплат, пенсий и производства..." – с этого в эфире студии Sputnik Молдова начал свою оценку экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.Он считает, что PAS обещает много, но выполнены эти обещания не будут. И дело тут не в команде, а в том, что они витают в облаках, написав 70-страничную программу, в которой масса воздушных замков и обещаний, которые не выдержат встречи с суровой молдавской действительностью.Катастрофа неминуемаВо всех странах Центральной и Восточной Европы в демографии наблюдаются аналогичные тенденции, но в Молдове это выражено намного ярче, поскольку начавшийся отток населения в 90-х годах спровоцировал рождение такого нового явления, как депопуляция. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал демограф Валерий Саинсус."Демографы ждали, что население Молдовы вырастет до 5 миллионов человек, но этого не случилось. Сегодня население Республики Молдова составляет 2,9 миллиона – это намного меньше, поскольку происходит отток населения. С точки зрения депопуляции здесь переплетается много факторов", – рассказал эксперт.После 90-х годов, уточнил Саинсус, Молдова потеряла более 200 тысяч человек. Ежегодно из страны мигрирует около 10 тысяч, а это примерное население двух-трех сел. По мнению Саинсуса, депопуляция происходит из-за того, что мы не контролируем рождаемость, так как отток в основном происходит среди молодого населения, которое повышает рождаемость уже в странах Европы. Именно этот фактор за два с половиной десятилетия существенно снизил рождаемость в Молдове."Естественный прирост населения в Молдове сегодня отрицательный. Это также связано с оттоком населения. Стоит уточнить, что эмиграция молодого населения серьезно влияет на демографическое состояние страны", – добавил эксперт.Если посмотреть демографическую пирамиду Республики Молдова 2021 года, то можно проследить, что доля молодого населения в Молдове дошла до критической отметки – ниже 18%. Это говорит о том, что демографическая катастрофа для Республики Молдова неминуема, несмотря на оптимистические обещания правительства.

https://ru.sputnik.md/20210729/ekspert-mirotvortsy-pridnestrovie-43384750.html

https://ru.sputnik.md/20210731/evropeizatsiya-i-evrointegratsiya-istoricheskiy-opyt-moldovy-i-bessarabii-43444980.html

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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россия, молдова, отношения, политика, в молдове