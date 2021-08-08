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Самый точный прогноз погоды: второй ясный выходной
Самый точный прогноз погоды: второй ясный выходной
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-08T07:00+0300
2021-08-08T07:00+0300
в молдове
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 августа: ночью от +14 до +16 днем от +26 до +28.В понедельник, 9 августа, ожидаются теплый день без осадков, температура воздуха достигнет +33. Далее, 10 и 11 августа, синоптики прогнозируют такой же температурный режим и грозы. Затем 12 и 13 августа будет до +30 без осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом. В начале IV века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере.Однажды мимо дома Ермолая проходил юноша-язычник Пантолеон (будущий святой мученик Пантелеймон). Выйдя к нему навстречу, христианин начал разъяснять ему ложность и суетность языческих верований. С тех пор Пантолеон стал ежедневно приходить к Ермолаю — до тех пор, пока юношу не изобличили язычники. После этого схватили также Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. "Ермолай — хлеб прибирай", — говорили в старину. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.
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в молдове, молдова, погода

Самый точный прогноз погоды: второй ясный выходной

07:00 08.08.2021
190
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 августа: ночью от +14 до +16 днем от +26 до +28.
В понедельник, 9 августа, ожидаются теплый день без осадков, температура воздуха достигнет +33. Далее, 10 и 11 августа, синоптики прогнозируют такой же температурный режим и грозы. Затем 12 и 13 августа будет до +30 без осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память святого Ермолая, одного из Никомидийских мучеников наряду с Ермиппом и Ермократом. В начале IV века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены 20 тысяч христиан, но трем мужчинам удалось спастись. После этого они скрывались в отдаленных местах империи, но не переставали учить ближних христианской вере.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
9421
Однажды мимо дома Ермолая проходил юноша-язычник Пантолеон (будущий святой мученик Пантелеймон). Выйдя к нему навстречу, христианин начал разъяснять ему ложность и суетность языческих верований. С тех пор Пантолеон стал ежедневно приходить к Ермолаю — до тех пор, пока юношу не изобличили язычники. После этого схватили также Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Всем троим предложили отречься от Христа и принести жертву идолам, но они отказались. Язычники стали угрожать христианам муками и смертью, но внезапно началось землетрясение, и идолы в капище упали и разбились. Когда об этом стало известно императору Максимилиану, тот вынес мученикам смертный приговор.
На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. "Ермолай — хлеб прибирай", — говорили в старину. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.
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