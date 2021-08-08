https://ru.sputnik.md/20210808/sezon-otpuskov-granitsa-moldovy-tolpy-lyudey-43709100.html

Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей

Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей

Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей

2021-08-08T11:35+0300

2021-08-08T11:35+0300

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в молдове

молдова

пограничная полиция

общество

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекло 42 589 человек: из них въехали в страну 22 825 граждан, сообщили в Пограничной полиции. Как отметили в ведомстве, наибольшее количество людей прибыло через КПП на молдавско-румынской границе – 12 026 человек, со стороны Украины – 5096 , а в Международный кишиневский аэропорт прибыло 5703 человека. "Большие скопления людей наблюдается в аэропорту и на КПП "Леушень" – 4790 пересечений", – уточнили пограничники. Кроме того, за последние 24 часа было зафиксировано несколько нарушений на границе: пять человек нарушили пограничный режим, один иностранный гражданин превысил срок проживания на территории Молдовы, еще 154 человека не соблюдали меры профилактики в условиях пандемии. Также на границе было заполнено 5132 эпидемиологические анкеты. Ни у одного человека не обнаружили симптомов коронавируса (температура, кашель и т. д.).

https://ru.sputnik.md/20210803/dva-brata-narushitelya-granicza-moldova-43534307.html

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2021

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в молдове, молдова, пограничная полиция