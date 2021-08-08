Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210808/sezon-otpuskov-granitsa-moldovy-tolpy-lyudey-43709100.html
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
2021-08-08T11:35+0300
2021-08-08T11:38+0300
в молдове
молдова
пограничная полиция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2720/63/27206354_0:0:1100:618_1920x0_80_0_0_f611cc24475ad0d9aeeec19756f01fed.jpg
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекло 42 589 человек: из них въехали в страну 22 825 граждан, сообщили в Пограничной полиции. Как отметили в ведомстве, наибольшее количество людей прибыло через КПП на молдавско-румынской границе – 12 026 человек, со стороны Украины – 5096 , а в Международный кишиневский аэропорт прибыло 5703 человека. "Большие скопления людей наблюдается в аэропорту и на КПП "Леушень" – 4790 пересечений", – уточнили пограничники. Кроме того, за последние 24 часа было зафиксировано несколько нарушений на границе: пять человек нарушили пограничный режим, один иностранный гражданин превысил срок проживания на территории Молдовы, еще 154 человека не соблюдали меры профилактики в условиях пандемии. Также на границе было заполнено 5132 эпидемиологические анкеты. Ни у одного человека не обнаружили симптомов коронавируса (температура, кашель и т. д.).
https://ru.sputnik.md/20210803/dva-brata-narushitelya-granicza-moldova-43534307.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2720/63/27206354_0:0:824:618_1920x0_80_0_0_622c47bb6f8e4c334a3ba6c3d8351a05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, пограничная полиция

Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей

11:35 08.08.2021 (обновлено: 11:38 08.08.2021)
136
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăПробки на границе
Пробки на границе - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На границе Молдовы в течение нескольких дней большой ажиотаж: люди продолжают выезжать на отдых или же возвращаются из отпусков.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекло 42 589 человек: из них въехали в страну 22 825 граждан, сообщили в Пограничной полиции.
Как отметили в ведомстве, наибольшее количество людей прибыло через КПП на молдавско-румынской границе – 12 026 человек, со стороны Украины – 5096 , а в Международный кишиневский аэропорт прибыло 5703 человека.
"Большие скопления людей наблюдается в аэропорту и на КПП "Леушень" – 4790 пересечений", – уточнили пограничники.
Шлагбаун, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
Общество
Два брата-нарушителя попались на молдавско-румынской границе
3 августа, 20:35
200
Кроме того, за последние 24 часа было зафиксировано несколько нарушений на границе: пять человек нарушили пограничный режим, один иностранный гражданин превысил срок проживания на территории Молдовы, еще 154 человека не соблюдали меры профилактики в условиях пандемии.
Также на границе было заполнено 5132 эпидемиологические анкеты. Ни у одного человека не обнаружили симптомов коронавируса (температура, кашель и т. д.).
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:28Трагедия молдавского воеводы Иоанна Лютого
12:00Лучшие песни про кошек
11:35Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
11:06Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий
10:29В Турции перевернулся автобус: более десятка погибших
09:58Где в Кишиневе 8 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Дайджест недели: обещания правительства Молдовы и отношения с Россией
09:03В жилом доме на Ботанике произошел пожар
08:30Мир за сутки: проезд в автобусе за 20 миллионов, упавший самолет и ситуация с COVID-19
08:00Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора
07:30Откуда новое правительство будет брать деньги на проекты и соцвыплаты
07:00Самый точный прогноз погоды: второй ясный выходной
00:10Погодные рекорды Молдовы 8 августа
ВчераНа Японию надвигаются два мощных тайфуна
ВчераМолдавские спортсмены завершили выступление в Токио: их первые впечатления
ВчераОдна из провинций Афганистана перешла под контроль талибов
ВчераМолдавская королева шансона
ВчераВ предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета
ВчераСколько человек вакцинировано в Молдове
ВчераБез работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси