https://ru.sputnik.md/20210808/sezon-otpuskov-granitsa-moldovy-tolpy-lyudey-43709100.html
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
2021-08-08T11:35+0300
2021-08-08T11:35+0300
2021-08-08T11:38+0300
в молдове
молдова
пограничная полиция
общество
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекло 42 589 человек: из них въехали в страну 22 825 граждан, сообщили в Пограничной полиции. Как отметили в ведомстве, наибольшее количество людей прибыло через КПП на молдавско-румынской границе – 12 026 человек, со стороны Украины – 5096 , а в Международный кишиневский аэропорт прибыло 5703 человека. "Большие скопления людей наблюдается в аэропорту и на КПП "Леушень" – 4790 пересечений", – уточнили пограничники. Кроме того, за последние 24 часа было зафиксировано несколько нарушений на границе: пять человек нарушили пограничный режим, один иностранный гражданин превысил срок проживания на территории Молдовы, еще 154 человека не соблюдали меры профилактики в условиях пандемии. Также на границе было заполнено 5132 эпидемиологические анкеты. Ни у одного человека не обнаружили симптомов коронавируса (температура, кашель и т. д.).
https://ru.sputnik.md/20210803/dva-brata-narushitelya-granicza-moldova-43534307.html
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в молдове, молдова, пограничная полиция
Сезон отпусков в действии: на границе Молдовы толпы людей
11:35 08.08.2021 (обновлено: 11:38 08.08.2021)
На границе Молдовы в течение нескольких дней большой ажиотаж: люди продолжают выезжать на отдых или же возвращаются из отпусков.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекло 42 589 человек: из них въехали в страну 22 825 граждан, сообщили в Пограничной полиции.
Как отметили в ведомстве, наибольшее количество людей прибыло через КПП на молдавско-румынской границе – 12 026 человек, со стороны Украины – 5096 , а в Международный кишиневский аэропорт прибыло 5703 человека.
"Большие скопления людей наблюдается в аэропорту и на КПП "Леушень" – 4790 пересечений", – уточнили пограничники.
Кроме того, за последние 24 часа было зафиксировано несколько нарушений на границе: пять человек нарушили пограничный режим, один иностранный гражданин превысил срок проживания на территории Молдовы, еще 154 человека не соблюдали меры профилактики в условиях пандемии.
Также на границе было заполнено 5132 эпидемиологические анкеты. Ни у одного человека не обнаружили симптомов коронавируса (температура, кашель и т. д.).