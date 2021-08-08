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Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий
Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий
Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий
2021-08-08T16:11+0300
2021-08-08T16:11+0300
коронавирус
воз
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, что новые штаммы коронавируса могут обозначаться названиями созвездий, если букв греческого алфавита будет уже не хватать, сообщает РИА Новости.В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Эксперт ВОЗ рассказала, что на случай, если 24 букв греческого алфавита окажется недостаточно, рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, однако от него уже отказались."Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями... Мы думали об (именах) греческих богов или богинь, но я сказала: пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично", – призналась технический руководитель ВОЗ по COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html
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воз, штаммы

Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий

16:11 08.08.2021
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© REUTERS / NEXU Science CommunicationКоронавирус под микроскопом
Коронавирус под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© REUTERS / NEXU Science Communication
Поскольку букв греческого алфавита уже становится недостаточно, для обозначения новых вариантов коронавируса могут использовать названия созвездий.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, что новые штаммы коронавируса могут обозначаться названиями созвездий, если букв греческого алфавита будет уже не хватать, сообщает РИА Новости.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
"Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий", – сказала Ван Керкхове в интервью британскому изданию Telegraph.
Эксперт ВОЗ рассказала, что на случай, если 24 букв греческого алфавита окажется недостаточно, рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, однако от него уже отказались.
"Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями... Мы думали об (именах) греческих богов или богинь, но я сказала: пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично", – призналась технический руководитель ВОЗ по COVID-19.
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