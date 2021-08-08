https://ru.sputnik.md/20210808/shtamm-koronavirus-43713968.html

Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий

Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий

Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий

2021-08-08T16:11+0300

2021-08-08T16:11+0300

2021-08-08T16:11+0300

коронавирус

воз

штаммы

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала, что новые штаммы коронавируса могут обозначаться названиями созвездий, если букв греческого алфавита будет уже не хватать, сообщает РИА Новости.В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Эксперт ВОЗ рассказала, что на случай, если 24 букв греческого алфавита окажется недостаточно, рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, однако от него уже отказались."Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями... Мы думали об (именах) греческих богов или богинь, но я сказала: пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично", – призналась технический руководитель ВОЗ по COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html

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воз, штаммы