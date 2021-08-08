https://ru.sputnik.md/20210808/turtsia-avtobus-43708608.html
В Турции перевернулся автобус: более десятка погибших
В Турции перевернулся автобус: более десятка погибших
В Турции перевернулся автобус: более десятка погибших
2021-08-08T10:29+0300
2021-08-08T10:29+0300
2021-08-08T10:37+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. По предварительным данным, 14 человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщила администрация провинции, пишет РИА Новости."Сегодня в 4.40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", – говорится в сообщении местных властей.Это уже вторая крупная авария с автобусом в Турции за последние два дня. В пятницу девять человек погибли и 30 пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в провинции Маниса на западе страны.
https://ru.sputnik.md/20210806/poka-vse-spali-smertelnoe-dtp-v-turtsii-krushenie-samoleta-na-alyaske-i-situatsiya-s-covid-43651389.html
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в мире, автобус, турция, дтп
В Турции перевернулся автобус: более десятка погибших
10:29 08.08.2021 (обновлено: 10:37 08.08.2021)
Новое ДТП с участием автобуса в Турции произошло недалеко от города Балыкесир на западе страны.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik.
По предварительным данным, 14 человек погибли и 18 получили ранения при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщила администрация провинции, пишет РИА Новости
.
"Сегодня в 4.40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", – говорится в сообщении местных властей.
Это уже вторая крупная авария с автобусом в Турции за последние два дня. В пятницу девять человек погибли и 30 пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в провинции Маниса на западе страны.