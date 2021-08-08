https://ru.sputnik.md/20210808/urozhenka-moldovy-prinesla-italii-bronzu-gimnastike-olimpiada-43714108.html

Уроженка Молдовы принесла Италии бронзу в гимнастике на Олимпиаде

Уроженка Молдовы принесла Италии бронзу в гимнастике на Олимпиаде

Даниела Могурян из Молдовы завоевала бронзу Олимпиады в составе сборной Италии по гимнастике

2021-08-08T18:19+0300

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Олимпийские игры в Токио стали успешными для уроженки Кишинева, которая представляла сборную Италии в художественной гимнастике. Речь идет о Даниеле Могурян, родившейся в Кишиневе в 2001 году. Известно, что она проживает вместе с семьей в итальянской Падуе. На фото наша соотечественница вторая справа. Итальянская команда гимнасток уступила соперницам из России, взявшим серебро, а также соперницам из Болгарии, получившим олимпийское золото.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде было представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны было по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210808/itogi-vystupleniy-moldavskikh-atletov-na-olimpiade-u-kogo-luchshie-rezultaty-43710565.html

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