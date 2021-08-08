https://ru.sputnik.md/20210808/vladeltsy-koshek--lyudi-schastlivye-43710119.html
Владельцы кошек – люди счастливые
Владельцы кошек – люди счастливые
Смотрите на видео, как понять по поведению кошки, чего она хочет от хозяина
2021-08-08T14:18+0300
2021-08-08T14:18+0300
2021-08-08T14:18+0300
видео
кот
кошка
в молдове
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Грациозные, нежные и просто очаровательные. Именно они дарят людям безграничную любовь, ничего не прося взамен. Речь идет о кошках. В их честь даже учредили Всемирный день – 8 августа.О том, что было бы полезно знать людям, которые собираются завести в качестве питомца кота, а также о том, насколько эти животные уживаются в доме с маленькими детьми, поговорили с жительницей Кишинева, которая приютила шесть уличных кошек.
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
кот, кошка, видео, в молдове
Владельцы кошек – люди счастливые
Всемирный день кошек — неофициальный праздник в честь этих домашних питомцев, который отмечается по всему миру 8 августа. Смотрите в видео Sputnik историю девушки из Кишинева, которая оставила у себя дома шесть спасенных кошек.
Грациозные, нежные и просто очаровательные. Именно они дарят людям безграничную любовь, ничего не прося взамен. Речь идет о кошках. В их честь даже учредили Всемирный день – 8 августа.
О том, что было бы полезно знать людям, которые собираются завести в качестве питомца кота, а также о том, насколько эти животные уживаются в доме с маленькими детьми, поговорили с жительницей Кишинева, которая приютила шесть уличных кошек.