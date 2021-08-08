https://ru.sputnik.md/20210808/voevoda-ioann-lyutyi-43710841.html

Трагедия молдавского воеводы Иоанна Лютого

Трагедия молдавского воеводы Иоанна Лютого

Трагедия молдавского воеводы Иоанна Лютого

2021-08-08T12:28+0300

2021-08-08T12:28+0300

2021-08-08T12:28+0300

история молдовы

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Безутешные страницы истории Молдавского княжества в период экспансии Османской империи в Европе были запечатлены в европейской исторической литературе – из которой мы узнаем о рыцарском духе и подвигах, о подкупе и предательстве, о жестокости и суровой действительности.Польский хронист шестнадцатого века Леонхард Горецкий в ярких красках поведал об истории господаря Ивонии (известного как Иоанн Лютый), правившего в Молдавском княжестве в 1572 – 1574 годах. Нет повести печальнее на свете – именно так можно охарактеризовать происходящие события того времени. В книге Descriptio belli Iuoniae (Описание войны Ивонии), польский автор рассказывает об обстоятельствах войны этого воеводы с турками, раскрывая причины побед и поражения правителя как бы в назидание тем, кто будет определять судьбы государства в будущем. Как представляется, и сегодня для всех нас важны и поучительны уроки событий того времени. В этом году отмечается 500-летие со дня рождения Иоанна Лютого.Обстоятельства назначения ИвонииКак пишет Горецкий, молдаване, не доверяя Богдану IV Лапушняну (своему юному и ветреному господарю, жившему на широкую ногу в окружении польских магнатов, отчего финансы государства быстро истощались) и негодуя за то, что он уехал в Польшу, просили султана Селима (сын Сулеймана Великолепного и Роксоланы) назначить им другого господаря.В силу этих причин из Стамбула в Молдавию прибыл с войсками Ивония, о котором думают, что он поляк, родом из Мазовии, сам же он утверждал, что он потомок древних господарей молдавских.Богдан же некоторое время продержался в Хотине и затем бежал из страны.Портрет Ивонии"Это был человек высокого роста, представительной наружности, лицо его было красиво, взгляд приятный, внушающий уважение, телосложение крепкое. Еще при жизни Сулеймана, после смерти господаря Александра, он искал молдавского воеводства, но тогда это звание было предоставлено Богдану. После этой неудачи он часто посещал и Турцию, и Русь вместе с молдаванином Иеремиею Черневичем, измена которого должна была погубить его впоследствии".Заговор против Ивонии в ВалахииНо как только Ивония получил власть в Молдавии против него самого господарь соседней Валахии начал плести интриги в Стамбуле с целью посадить на молдавский трон своего брата. Правитель Валахии обещал уплачивать двойной налог, то есть 120 000 червонцев, в случае если брат его получит молдавское воеводство. Селим отправил к Ивонии посольство, предложив выплачивать эту огромную, непосильную для страны сумму, на что получил отрицательный ответ. Началась подготовка к войне.Речь Ивонии в молдавском сенате"По моему мнению, лучше лишиться жизни вместе с нашими женами и детьми, чем терпеть такие обиды. Я говорю это не из желания сохранить свое имущество, ибо новый налог касается вас, не меня; и потому вы определенно выскажитесь: желаете ли долее нести позорное и тягостное ярмо. Я готов принять деятельные и усиленные меры для того, чтобы этому неверному псу не дозволить взять с вас не только новой, требуемой им подати, но чтобы вовсе освободиться от гарача; я думаю, что я успею этого достигнуть, если вы меня дружно поддержите. Я сознаю, милые товарищи, свои обязанности по отношению к вам и вашей республике (quid Reipublica vestrae), за целость и безопасность которой я готов сложить голову", – заявил Ивония молдавскому сенату (боярский совет).Решение бояр и присяга ИвонииИвония принес присягу, что не сложит оружия, пока не вытеснит турецкой армии из Молдавии и не заставит турок заключить почетный мир. Все сенаторы окружили дружно Ивонию и клялись в том, что будут бороться с Селимом до последней капли крови, что скорее лишатся отечества, жизни, жен и милых детей, чем оставят дело своего господаря.Ответ Польского короля и казаковНа просьбу о помощи польский король Генрих ответил, что он не может ни послать вспомогательного войска, ни разрешить полякам поступать на службу в Молдавию потому, что Польша заключила с Турцией мирный договор сроком на сто лет.Ивония решился положиться исключительно на своих и на малочисленный отряд из 1200 опытных воинов – казаков из Подольских областей и Запорожья (Горецкий называет их польскими казаками) под командованием гетмана Ивана Сверчевского (в других источниках – Сверговский) – они приняли приглашение молдавского государя.Султан немедленно отправил в Трансальпинскую Валахию свою многочисленную армию и приказал валашскому господарю присоединить к этому войску свои силы, схватить Ивонию и доставить его в Константинополь, Молдавию же предоставить своему брату. Валашский воевода поднял все свои силы и, соединившись с турками и венграми, переправился через реку Молдаву. Однако отряд Сверчевского и 6 тысяч молдаван ночью отчасти уничтожили, отчасти рассеяли двухсотысячное войско противника. После этого молдавский воевода со своим войском разбил османские и валашские войска под Браилой на Дунае, затем под Бендерами, после чего были разгромлены турецкие войска, посланные на помощь Бендерам из Белгорода – Молдавия была очищена от турок.Ивония передал свою армию под командование Хотинского пыркалаба (начальник крепости) Черневича, на Дунае были выставлены посты, чтобы защищать переправу через реку в случае, если турки задумают новое вторжение в страну.Сила денег, подкуп Черневича, следствие предательстваОднако Черневич был подкуплен турками, и османские войска перешли Дунай. Молдавский воевода провел молниеносную мобилизацию и двинулся в Бессарабию. В жестоких сражениях, длившихся несколько дней, молдаване и польский отряд Сверчевского самоотверженно сражались, о чем можно подробно прочитать в книге Горецкого. Но предательство со стороны своих же и превосходство сил противника, привело молдавскую армию к гибели. Ивония принял предложение турков о почетной капитуляции, но османы не сдержали слова.Молдавский воевода обратился к своему воинству и со слезами простился с ними, раздав им бывшие при нем деньги и драгоценности; затем он вновь обратился к казакам, раздарил им свое оружие и сказал со слезами: "Если бы отряд ваш был вдвое численнее или если бы он, по крайней мере, весь оставался невредимым, я не сомневаюсь, что еще до заката солнца я поразил бы неверных псов и изгнал бы их из этой страны, которой ныне Господь лишил меня ради великих моих прегрешений. Но если Богу благоугодно будет спасти меня от свирепых и жестоких врагов, если паши исполнят данное ими обещание и препроводят меня к Селиму, то я клянусь, что в таком случае я еще возвращусь в Молдавию. Прошу вас сохраните пока добрую обо мне память, в случае же моего возврата, все мои сокровища, какие успею сохранить, я предоставлю вам и все высшие должности раздам людям вашего народа, потому что я испытал в несчастии вашу верность, мужество и постоянство".Жуткий конецКак пишет Горецкий, капудан-паша (титул командующего флотом Османской империи) вступил в разговор с Ивонией, но, раздраженный его словами, забыв свои обещания и рыцарское слово, он обнажил меч и ударил его в лицо и в живот. Раненого Ивонию схватили янычары и полумертвому отсекли голову, тело же его растерзали, привязав к двум верблюдам и части его разбросали в добычу хищным зверям. Голову воткнули на копье, кости же турки разделили между собою; кровью Ивонии они намазывали острия сабель и примешивали ее к воде, которою поили лошадей в уверенности, что вместе с кровью к ним перейдет мужество и рыцарское одушевление убитого. Такова была смерть Ивонии, постигшая его вследствие жестокости и вероломства турок…"После горемычной кончины Ивонии, турки напали на молдаван, вышедших из своего лагеря и умерщвляли их, как скот. Казаки, видя турецкую измену, поняли, что им не дозволят безопасно возвратиться домой… они молча построились в боевую линию и ринулись в густую толпу турок; истребивши их значительное количество, они почти все погибли, за исключением немногих, тяжело раненых, которые были взяты в плен".После казни Ивонии, войска Селима заняли всю Молдавию и "истребили множество народа, предавая казни безразлично знатных и неимущих". Как пишет Горецкий, заняв страну, турки разместили сильные гарнизоны в крепостях и принялись строить новые замки, рассчитывая затем ворваться в Русь.

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2021

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история молдовы