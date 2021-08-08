До свидания, Токио: как прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр

Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошла на Национальном олимпийском стадионе.
Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошла на Национальном олимпийском стадионе.
Президент МОК Томас Бах.
Церемониия началась с выноса государственного флага Японии.
Церемониия началась с выноса государственного флага Японии.
Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Парад атлетов на закрытии проходил совсем не так, как две с лишним недели назад, на открытии Игр – сначала знаменосцы отдельно вынесли флаги своих стран.
Парад атлетов на закрытии проходил совсем не так, как две с лишним недели назад, на открытии Игр – сначала знаменосцы отдельно вынесли флаги своих стран.
На фото – знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев.
На фото – знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев.
После колонны знаменосцев на поле вышли все остальные спортсмены. Причем шли они без какого-либо строя.
После колонны знаменосцев на поле вышли все остальные спортсмены. Причем шли они без какого-либо строя.
Американские атлеты разминаются на церемонии закрытия ОИ.
Спортсмены сборной Украины построили пирамиду.
Спортсмены сборной Украины построили пирамиду.
Швейцарские атлеты прилегли отдохнуть.
Швейцарские атлеты прилегли отдохнуть.
Зрителей на церемонии не было. Возможность приветствовать спортсменов была только у волонтеров, помогавших во время Олимпиады.
Зрителей на церемонии не было. Возможность приветствовать спортсменов была только у волонтеров, помогавших во время Олимпиады.
Организаторы церемонии в заключительном представлении попытались познакомить спортсменов с богатой многовековой японской культурой.
Организаторы церемонии в заключительном представлении попытались познакомить спортсменов с богатой многовековой японской культурой.
Традиционные японские танцы соседствовали с современными постановками.
Традиционные японские танцы соседствовали с современными постановками.
Выступили на церемонии закрытия и всемирно известные Tokyo Ska Paradise Orchestra.
Выступили на церемонии закрытия и всемирно известные Tokyo Ska Paradise Orchestra.
Представление под названием "Все токийцы" призвано донести атмосферу токийских парков, по которым спортсменам так и не удалось прогуляться.
Представление под названием "Все токийцы" призвано донести атмосферу токийских парков, по которым спортсменам так и не удалось прогуляться.
Общее название церемонии – "Миры, которые мы разделяем" – призвано подчеркнуть единение стран всего мира с помощью спорта.
Общее название церемонии – "Миры, которые мы разделяем" – призвано подчеркнуть единение стран всего мира с помощью спорта.
Под музыку Клода Дебюсси был погашен олимпийский огонь в чаше в виде огромного цветка лотоса.
Под музыку Клода Дебюсси был погашен олимпийский огонь в чаше в виде огромного цветка лотоса.
Закрытие чаши олимпийского огня.
Закрытие чаши олимпийского огня.
Поднятые флаги Японии, Греции и Франции и олимпийский факел.
Поднятые флаги Японии, Греции и Франции и олимпийский факел.
Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.
Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.
После того, как был погашен олимпийский огонь, на экранах стадиона загорелась надпись: Arigato ("спасибо" по-японски).
После того, как был погашен олимпийский огонь, на экранах стадиона загорелась надпись: Arigato ("спасибо" по-японски).
Торжественный салют на церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
Торжественный салют на церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
Салют могли наблюдать многие жители Токио даже находившиеся очень далеко от Национального олимпийского стадиона.
Салют могли наблюдать многие жители Токио даже находившиеся очень далеко от Национального олимпийского стадиона.
За стенами стадиона собрались те, кто не смог попасть на церемонию закрытия и противники проведения Игр.
За стенами стадиона собрались те, кто не смог попасть на церемонию закрытия и противники проведения Игр.
Салют на торжественной церемонии закрытия – очень красочное зрелище.
Салют на торжественной церемонии закрытия – очень красочное зрелище.
Олимпийские игры в Токио закончились и уже стали историей.