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До свидания, Токио: как прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
До свидания, Токио: как прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
До свидания, Токио: как прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
2021-08-08T20:43+0300
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фото, олимпиада, в мире, мультимедиа, токио-2020

До свидания, Токио: как прошла церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр

20:43 08.08.2021
301
Тридцать вторые летние Олимпийские игры закончились и уже стали историей. В воскресенье в Токио прошла традиционная церемония закрытия, которая, несмотря на антиковидные ограничения, вышла красочной и торжественной.
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошла на Национальном олимпийском стадионе.

Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошла на Национальном олимпийском стадионе. - Sputnik Молдова
1/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
/
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Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио прошла на Национальном олимпийском стадионе.

© REUTERS / Antonio Bronic

Президент МОК Томас Бах.

Президент МОК Томас Бах. - Sputnik Молдова
2/26
© REUTERS / Antonio Bronic

Президент МОК Томас Бах.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

Церемониия началась с выноса государственного флага Японии.

Церемониия началась с выноса государственного флага Японии. - Sputnik Молдова
3/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
/
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Церемониия началась с выноса государственного флага Японии.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.

Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе. - Sputnik Молдова
4/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Парад атлетов на закрытии проходил совсем не так, как две с лишним недели назад, на открытии Игр – сначала знаменосцы отдельно вынесли флаги своих стран.

Парад атлетов на закрытии проходил совсем не так, как две с лишним недели назад, на открытии Игр – сначала знаменосцы отдельно вынесли флаги своих стран. - Sputnik Молдова
5/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Парад атлетов на закрытии проходил совсем не так, как две с лишним недели назад, на открытии Игр – сначала знаменосцы отдельно вынесли флаги своих стран.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

На фото – знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев.

На фото – знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев. - Sputnik Молдова
6/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

На фото – знаменосец команды Олимпийского комитета России (ОКР), борец Абдулрашид Садулаев.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

После колонны знаменосцев на поле вышли все остальные спортсмены. Причем шли они без какого-либо строя.

После колонны знаменосцев на поле вышли все остальные спортсмены. Причем шли они без какого-либо строя. - Sputnik Молдова
7/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
/
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После колонны знаменосцев на поле вышли все остальные спортсмены. Причем шли они без какого-либо строя.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Американские атлеты разминаются на церемонии закрытия ОИ.

Американские атлеты разминаются на церемонии закрытия ОИ. - Sputnik Молдова
8/26
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Американские атлеты разминаются на церемонии закрытия ОИ.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Спортсмены сборной Украины построили пирамиду.

Спортсмены сборной Украины построили пирамиду. - Sputnik Молдова
9/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev

Спортсмены сборной Украины построили пирамиду.

© AP Photo / Dan Mullen/Pool

Швейцарские атлеты прилегли отдохнуть.

Швейцарские атлеты прилегли отдохнуть. - Sputnik Молдова
10/26
© AP Photo / Dan Mullen/Pool

Швейцарские атлеты прилегли отдохнуть.

© REUTERS / Toby Melville

Зрителей на церемонии не было. Возможность приветствовать спортсменов была только у волонтеров, помогавших во время Олимпиады.

Зрителей на церемонии не было. Возможность приветствовать спортсменов была только у волонтеров, помогавших во время Олимпиады. - Sputnik Молдова
11/26
© REUTERS / Toby Melville

Зрителей на церемонии не было. Возможность приветствовать спортсменов была только у волонтеров, помогавших во время Олимпиады.

© AFP 2021 / Jewel Samad

Организаторы церемонии в заключительном представлении попытались познакомить спортсменов с богатой многовековой японской культурой.

Организаторы церемонии в заключительном представлении попытались познакомить спортсменов с богатой многовековой японской культурой. - Sputnik Молдова
12/26
© AFP 2021 / Jewel Samad

Организаторы церемонии в заключительном представлении попытались познакомить спортсменов с богатой многовековой японской культурой.

© AFP 2021 / Pedro Pardo

Традиционные японские танцы соседствовали с современными постановками.

Традиционные японские танцы соседствовали с современными постановками. - Sputnik Молдова
13/26
© AFP 2021 / Pedro Pardo

Традиционные японские танцы соседствовали с современными постановками.

© AP Photo / Jae C. Hong

Выступили на церемонии закрытия и всемирно известные Tokyo Ska Paradise Orchestra.

Выступили на церемонии закрытия и всемирно известные Tokyo Ska Paradise Orchestra. - Sputnik Молдова
14/26
© AP Photo / Jae C. Hong

Выступили на церемонии закрытия и всемирно известные Tokyo Ska Paradise Orchestra.

© Sputnik / Ramil Sitdikov

Представление под названием "Все токийцы" призвано донести атмосферу токийских парков, по которым спортсменам так и не удалось прогуляться.

Представление под названием &quot;Все токийцы&quot; призвано донести атмосферу токийских парков, по которым спортсменам так и не удалось прогуляться. - Sputnik Молдова
15/26
© Sputnik / Ramil Sitdikov

Представление под названием "Все токийцы" призвано донести атмосферу токийских парков, по которым спортсменам так и не удалось прогуляться.

© REUTERS / Pawel Kopczynski

Общее название церемонии – "Миры, которые мы разделяем" – призвано подчеркнуть единение стран всего мира с помощью спорта.

Общее название церемонии – &quot;Миры, которые мы разделяем&quot; – призвано подчеркнуть единение стран всего мира с помощью спорта. - Sputnik Молдова
16/26
© REUTERS / Pawel Kopczynski

Общее название церемонии – "Миры, которые мы разделяем" – призвано подчеркнуть единение стран всего мира с помощью спорта.

© REUTERS / Toby Melville

Под музыку Клода Дебюсси был погашен олимпийский огонь в чаше в виде огромного цветка лотоса.

Под музыку Клода Дебюсси был погашен олимпийский огонь в чаше в виде огромного цветка лотоса. - Sputnik Молдова
17/26
© REUTERS / Toby Melville

Под музыку Клода Дебюсси был погашен олимпийский огонь в чаше в виде огромного цветка лотоса.

© AFP 2021 / Antonin Thuillier

Закрытие чаши олимпийского огня.

Закрытие чаши олимпийского огня. - Sputnik Молдова
18/26
© AFP 2021 / Antonin Thuillier

Закрытие чаши олимпийского огня.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Поднятые флаги Японии, Греции и Франции и олимпийский факел.

Поднятые флаги Японии, Греции и Франции и олимпийский факел. - Sputnik Молдова
19/26
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Поднятые флаги Японии, Греции и Франции и олимпийский факел.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. - Sputnik Молдова
20/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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Президент МОК Томас Бах передает олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Toby Melville

После того, как был погашен олимпийский огонь, на экранах стадиона загорелась надпись: Arigato ("спасибо" по-японски).

После того, как был погашен олимпийский огонь, на экранах стадиона загорелась надпись: Arigato (&quot;спасибо&quot; по-японски). - Sputnik Молдова
21/26
© REUTERS / Toby Melville

После того, как был погашен олимпийский огонь, на экранах стадиона загорелась надпись: Arigato ("спасибо" по-японски).

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Торжественный салют на церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Торжественный салют на церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. - Sputnik Молдова
22/26
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Торжественный салют на церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

© AP Photo / Kiichiro Sato

Салют могли наблюдать многие жители Токио даже находившиеся очень далеко от Национального олимпийского стадиона.

Салют могли наблюдать многие жители Токио даже находившиеся очень далеко от Национального олимпийского стадиона. - Sputnik Молдова
23/26
© AP Photo / Kiichiro Sato

Салют могли наблюдать многие жители Токио даже находившиеся очень далеко от Национального олимпийского стадиона.

© REUTERS / Issei Kato

За стенами стадиона собрались те, кто не смог попасть на церемонию закрытия и противники проведения Игр.

За стенами стадиона собрались те, кто не смог попасть на церемонию закрытия и противники проведения Игр. - Sputnik Молдова
24/26
© REUTERS / Issei Kato

За стенами стадиона собрались те, кто не смог попасть на церемонию закрытия и противники проведения Игр.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

Салют на торжественной церемонии закрытия – очень красочное зрелище.

Салют на торжественной церемонии закрытия – очень красочное зрелище. - Sputnik Молдова
25/26
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
/
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Салют на торжественной церемонии закрытия – очень красочное зрелище.

© REUTERS / Thomas Peter

Олимпийские игры в Токио закончились и уже стали историей.

Олимпийские игры в Токио закончились и уже стали историей. - Sputnik Молдова
26/26
© REUTERS / Thomas Peter

Олимпийские игры в Токио закончились и уже стали историей.

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