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Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
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Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
2021-08-09T08:30+0300
2021-08-09T08:30+0300
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Блокировка без объяснения причин или по причинам надуманным. Невозможность опротестовать несправедливый "бан". Отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решения о блокировке того или иного поста или пользователя. Анонимность в Интернете – давно уже миф. Впрочем, анонимны теперь персоны, занимающиеся интернет-цензурой. С чем это все связано и к чему придут социальные сети? Почему свобода слова в Интернете кажется чем-то все более мифическим? Обсуждаем это с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
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фашизм, интернет, соцсети, цензура, утро на sputnik’e, видео

Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети

08:30 09.08.2021
18
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем цензуру в Интернете с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
Блокировка без объяснения причин или по причинам надуманным. Невозможность опротестовать несправедливый "бан". Отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решения о блокировке того или иного поста или пользователя. Анонимность в Интернете – давно уже миф. Впрочем, анонимны теперь персоны, занимающиеся интернет-цензурой. С чем это все связано и к чему придут социальные сети? Почему свобода слова в Интернете кажется чем-то все более мифическим? Обсуждаем это с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
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