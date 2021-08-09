https://ru.sputnik.md/20210809/anonimnyy-kiberneticheskiy-fashizm--k-chemu-idut-sotsseti-43714937.html
Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
2021-08-09T08:30+0300
2021-08-09T08:30+0300
2021-08-09T08:30+0300
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цензура
утро на sputnik’e
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Блокировка без объяснения причин или по причинам надуманным. Невозможность опротестовать несправедливый "бан". Отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решения о блокировке того или иного поста или пользователя. Анонимность в Интернете – давно уже миф. Впрочем, анонимны теперь персоны, занимающиеся интернет-цензурой. С чем это все связано и к чему придут социальные сети? Почему свобода слова в Интернете кажется чем-то все более мифическим? Обсуждаем это с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
фашизм, интернет, соцсети, цензура, утро на sputnik’e, видео
Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем цензуру в Интернете с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.
Блокировка без объяснения причин или по причинам надуманным. Невозможность опротестовать несправедливый "бан". Отсутствие конкретных физических лиц, принимающих решения о блокировке того или иного поста или пользователя. Анонимность в Интернете – давно уже миф. Впрочем, анонимны теперь персоны, занимающиеся интернет-цензурой. С чем это все связано и к чему придут социальные сети? Почему свобода слова в Интернете кажется чем-то все более мифическим? Обсуждаем это с первым зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ и Гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" Александром Малькевичем.