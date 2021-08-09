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Новости Кишинева
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https://ru.sputnik.md/20210809/chast-ulitsy-belinskogo-budet-nedostupna-dlya-dvizheniya-s-10-po-16-avgusta-43747268.html
Часть улицы Белинского будет недоступна для движения с 10 по 16 августа
Часть улицы Белинского будет недоступна для движения с 10 по 16 августа
В период с 10 по 16 августа будет приостановлено движение по улице Белинского на участке между улицами Пеливана и Крянгэ
2021-08-09T19:49+0300
2021-08-09T20:00+0300
новости кишинева
примэрия кишинева
дорожные работы
ограничение движения
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что в период с 10 по 16 августа будет приостановлено движение по улице Белинского на участке между улицами Пеливана и Крянгэ.Ограничение движения связано с работами по укладке асфальта на указанном отрезке.Маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом.Троллейбус маршрута № 38 будет двигаться в направлении Буюкан: через улицы Иона Крянгэ, Алба-Юлия, Иона Пеливана, Николая Костина и далее по привычному маршруту. В сторону центра города: от улицы Николая Костина через улицы Иона Пеливана, Алба-Юлия, Иона Крянгэ, Виссариона Белинского и далее по установленному маршруту.Маршрутки №101 и 125 в направлении Буюкан: по установленному маршруту. В направлении центра: от улицы Иона Крянгэ через улицы Конституции, Лупу, Стере, Щусева и далее по установленному маршруту. Маршрутка №103 в направлении Буюкан: от улицы Крянгэ через улицы Теодоровичей, Пеливана, Костина и далее по установленному маршруту. В направлении центра города: от улицы Пеливана через улицы 27 марта 1918 года, Каля Ешилор, проспект Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту. Маршрутки №121 и 174 в направлении центра города: от улицы Крянгэ через улицы Няги, Некульчи, Коки, Милано, Каля Ешилор, площадь Кантимира и далее по установленному маршруту. В направлении Буюкан: по установленному маршруту.Маршрутка №124 в направлении Буюкан: по установленному маршруту. В направлении центра города: от улицы Пеливана через улицы Алба-Юлия, Крянгэ, Белинского, Раду, Коки, Лупу и далее по установленному маршруту.Маршрутки №172 и 185 в направлении Буюкан: по установленному маршруту. В направлении центра города: от улицы Алба-Юлия через улицы Конституции, Лупу, Стере, Щусева и далее по установленному маршруту.
https://ru.sputnik.md/20210809/panoramnomu-skveru-v-stolitse-ugrozhayut-opolzni-43727741.html
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Дмитрий Терехов
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примэрия кишинева, дорожные работы, ограничение движения

Часть улицы Белинского будет недоступна для движения с 10 по 16 августа

19:49 09.08.2021 (обновлено: 20:00 09.08.2021)
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Ремонт дорог - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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Дмитрий Терехов
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В связи с дорожными работами на столичной улице вводятся временные изменения в некоторых маршрутах кишиневского общественного транспорта.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Примэрия Кишинева сообщила, что в период с 10 по 16 августа будет приостановлено движение по улице Белинского на участке между улицами Пеливана и Крянгэ.
Ограничение движения связано с работами по укладке асфальта на указанном отрезке.
Маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом.
Троллейбус маршрута № 38 будет двигаться в направлении Буюкан: через улицы Иона Крянгэ, Алба-Юлия, Иона Пеливана, Николая Костина и далее по привычному маршруту. В сторону центра города: от улицы Николая Костина через улицы Иона Пеливана, Алба-Юлия, Иона Крянгэ, Виссариона Белинского и далее по установленному маршруту.
Ремонт дороги - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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Маршрутки №101 и 125 в направлении Буюкан: по установленному маршруту. В направлении центра: от улицы Иона Крянгэ через улицы Конституции, Лупу, Стере, Щусева и далее по установленному маршруту.
Маршрутка №103 в направлении Буюкан: от улицы Крянгэ через улицы Теодоровичей, Пеливана, Костина и далее по установленному маршруту. В направлении центра города: от улицы Пеливана через улицы 27 марта 1918 года, Каля Ешилор, проспект Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.
Маршрутки №121 и 174 в направлении центра города: от улицы Крянгэ через улицы Няги, Некульчи, Коки, Милано, Каля Ешилор, площадь Кантимира и далее по установленному маршруту. В направлении Буюкан: по установленному маршруту.
Маршрутка №124 в направлении Буюкан: по установленному маршруту. В направлении центра города: от улицы Пеливана через улицы Алба-Юлия, Крянгэ, Белинского, Раду, Коки, Лупу и далее по установленному маршруту.
Маршрутки №172 и 185 в направлении Буюкан: по установленному маршруту. В направлении центра города: от улицы Алба-Юлия через улицы Конституции, Лупу, Стере, Щусева и далее по установленному маршруту.
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