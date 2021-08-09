https://ru.sputnik.md/20210809/gde-v-kishineve-9-avgusta-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-43727436.html

Где в Кишиневе 9 августа находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 9 августа находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 9 августа находятся мобильные пункты вакцинации

2021-08-09T11:10+0300

2021-08-09T11:10+0300

2021-08-09T11:10+0300

коронавирус

в молдове

вакцинация

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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в понедельник.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Центр, на пересечении улицы Миорица и Хынчештского шоссе, вблизи жилого комплекса "Миорица". Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.Пункт вакцинации в автобусе разместится на улице Армянской, в центре Кишинева, возле Центрального рынка.Пункт вакцинации в автобусе разместится в Вадул луй Водэ, на улице Штефана чел Маре, 40, перед примэрией.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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2021

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в молдове, вакцинация