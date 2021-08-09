https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html

Главой Пограничной полиции назначен Росиан Василой

Главой Пограничной полиции назначен Росиан Василой

Главой Пограничной полиции Молдовы назначен Росиан Василой

2021-08-09T16:10+0300

2021-08-09T16:10+0300

2021-08-09T16:13+0300

общество

правительство

пограничная полиция

назначения

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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Решение о назначении нового главы пограничного ведомства принято на заседании правительства в понедельник.Василой был назначен на должность главы Пограничной полиции в июле 2019 года по решению правительства Майи Санду.До того как впервые занять эту должность, Василой работал экспертом по политике безопасности в IDIS VIitorul. Ранее он занимал пост замначальника Пограничной полиции в 2012 году по представлению тогдашнего министра внутренних дел Дорина Речана.

https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html

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2021

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правительство, пограничная полиция, назначения