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https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html
Главой Пограничной полиции назначен Росиан Василой
Главой Пограничной полиции назначен Росиан Василой
Главой Пограничной полиции Молдовы назначен Росиан Василой
2021-08-09T16:10+0300
2021-08-09T16:13+0300
общество
правительство
пограничная полиция
назначения
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Решение о назначении нового главы пограничного ведомства принято на заседании правительства в понедельник.Василой был назначен на должность главы Пограничной полиции в июле 2019 года по решению правительства Майи Санду.До того как впервые занять эту должность, Василой работал экспертом по политике безопасности в IDIS VIitorul. Ранее он занимал пост замначальника Пограничной полиции в 2012 году по представлению тогдашнего министра внутренних дел Дорина Речана.
https://ru.sputnik.md/20210802/ocheredi-kpp-moldova-utochnenie-pogranichnoy-politsii-43479814.html
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правительство, пограничная полиция, назначения

Главой Пограничной полиции назначен Росиан Василой

16:10 09.08.2021 (обновлено: 16:13 09.08.2021)
223
© Sputnik / Rodion ProcaРосиан Василой
Росиан Василой - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Этот пост Василой уже занимал в 2019 году, когда Майя Санду была премьер-министром.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Решение о назначении нового главы пограничного ведомства принято на заседании правительства в понедельник.
Василой был назначен на должность главы Пограничной полиции в июле 2019 года по решению правительства Майи Санду.
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2 августа, 11:09
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До того как впервые занять эту должность, Василой работал экспертом по политике безопасности в IDIS VIitorul. Ранее он занимал пост замначальника Пограничной полиции в 2012 году по представлению тогдашнего министра внутренних дел Дорина Речана.
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