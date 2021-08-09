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Игорь Додон встретился с генеральным секретарем ПАЧЭС
Игорь Додон встретился с генеральным секретарем ПАЧЭС
Глава Партии социалистов отметил необходимость использования географических, исторических, социальных и политических преимуществ для развития... 09.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-09T13:40+0300
2021-08-09T13:40+0300
2021-08-09T13:48+0300
зинаида гречаная
игорь додон
пачэс
парламент
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В качестве главы делегации законодательного форума Молдовы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) председатель ПСРМ Игорь Додон встретился в понедельник с генеральным секретарем организации Асафом Халиевым, который находится с визитом в Республике Молдова.На встрече также присутствовала председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаная. Глава Партии социалистов отметил необходимость использования географических, исторических, социальных и политических преимуществ для развития торгово-экономических отношений между странами-членами ПАЧЭС. "Хочу подчеркнуть, что в рамках ОЧЭС Республика Молдова выступает за реализацию амбициозных проектов, которые укрепят экономическое сотрудничество в регионе и будут стимулировать взаимодействие между бизнесом и научными кругами", - заявил Додон.Он уточнил, что речь идет об инфраструктурных проектах, защите окружающей среды, о возобновляемых источниках энергии, информационных технологиях, об упрощении механизмов торговли и логистики.
https://ru.sputnik.md/20210301/deputaty-parlamenta-moldovy-prinyali-uchastie-v-zasedanii-rabochej-gruppy-paches-33816761.html
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зинаида гречаная, игорь додон, пачэс, парламент, в молдове
Игорь Додон встретился с генеральным секретарем ПАЧЭС
13:40 09.08.2021 (обновлено: 13:48 09.08.2021)
Глава Партии социалистов отметил необходимость использования географических, исторических, социальных и политических преимуществ для развития торгово-экономических отношений между странами-членами ПАЧЭС.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В качестве главы делегации законодательного форума Молдовы в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) председатель ПСРМ Игорь Додон встретился в понедельник с генеральным секретарем организации Асафом Халиевым, который находится с визитом в Республике Молдова.
На встрече также присутствовала председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаная.
"Во время встречи мы приветствовали руководителя ПАЧЭС в Республике Молдова и высоко оценили многолетнее плодотворное сотрудничество между Парламентом Республики Молдова и ПАЧЭС. В 2023 году Парламентская ассамблея ОЧЭС отметит 30-летие со дня своего основания, а Молдова является одной из стран-основателей", - написал Додон на своей странице в социальной сети.
Глава Партии социалистов отметил необходимость использования географических, исторических, социальных и политических преимуществ для развития торгово-экономических отношений между странами-членами ПАЧЭС.
"Хочу подчеркнуть, что в рамках ОЧЭС Республика Молдова выступает за реализацию амбициозных проектов, которые укрепят экономическое сотрудничество в регионе и будут стимулировать взаимодействие между бизнесом и научными кругами", - заявил Додон.
Он уточнил, что речь идет об инфраструктурных проектах, защите окружающей среды, о возобновляемых источниках энергии, информационных технологиях, об упрощении механизмов торговли и логистики.