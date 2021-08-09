https://ru.sputnik.md/20210809/igry-2020-sportsmeni-sng-43742700.html

Пока мы едины, мы непобедимы – Игры-2020 для спортсменов из стран СНГ

Пока мы едины, мы непобедимы – Игры-2020 для спортсменов из стран СНГ

Каких бы успехов добилась на Олимпиаде в Японии объединенная команда стран СНГ

2021-08-09T16:33+0300

2021-08-09T16:33+0300

2021-08-09T16:52+0300

олимпиада в токио-2020

снг

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Летние Олимпийские игры, завершившиеся в Токио на минувших выходных, принесли участникам соревнований и болельщикам по всему миру множество как положительных, так и отрицательных эмоций. Секунды торжества и гордости за своих спортсменов, минуты разочарования и печали – стандартная палитра эмоций любой Олимпиады.Итоговый медальный зачет без прикрас отразил реальное положение дел в спортивном сообществе на настоящий момент. Соединенные Штаты Америки и Китай между собой выясняли, кто окажется на первой строчке, и лишь в последний день американцам удалось завоевать на одну золотую медаль больше.Третье место Японии, несомненно, является огромным плюсом и шагом вперед для страны, которая на предыдущих летних Играх в Рио-де-Жанейро заняла итоговое 6-е место. А вот пятое место сборной спортсменов Российского олимпийского комитета можно оценивать по-разному. По общему количеству медалей россияне превзошли результат прошлой Олимпиады, но вот ниже 4-го места Россия не опускалась давно.Выступление спортсменов из стран ближнего зарубежья нельзя однозначно назвать успешным или провальным. Как и всегда, в спорте, кто-то добился выдающихся успехов, а кто-то не смог продемонстрировать все, на что способен.Если бы сборная СНГ на Игры в Токио приехала одной командой, то в итоговом медальном зачете эта команда заняла бы четвертое место, опередив сборную Великобритании. Россияне на прошедшей Олимпиаде "не добрали" минимум четыре золотых медали в художественной гимнастике и игровых видах спорта. В гипотетической сборной СНГ на помощь россиянам пришли бы Узбекистан и Беларусь с Латвией.А если бы Грузия и Украина не покинули в свое время СНГ, то этой сборной было бы гарантировано итоговое третье место в медальном зачете, впереди даже сильной сборной Японии.Как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения. Поэтому и расстраиваться по поводу воображаемой сборной СНГ смысла нет. Хочется просто еще раз вспомнить самые яркие и запоминающиеся моменты Олимпиады в Токио, необычные и курьезные ситуации, в которые попадали наши спортсмены.Прощание с легендой и одно "золото" на две страныИгры в Японии стали по-настоящему знаковыми для сборной Узбекистана. Помимо первого места среди всех стран СНГ в медальном зачете, Олимпиада в Токио стала последней для прославленной, единственной в своем роде гимнастки Оксаны Чусовитиной, для которой ОИ-2020 стали восьмыми по счету Играми.Навязать борьбу более молодым соперницам у узбекской легенды не получилось. Возможно, некую роль сыграла неразбериха перед стартом Олимпиады с назначением знаменосца сборной на открытии соревнований. В последний момент было решено, что Оксана не понесет флаг, что, несомненно, расстроило спортсменку.Несмотря на отсутствие медали, Оксана во время Олимпиады пыталась избраться в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, чтобы продолжить жить спортом и поддерживать следующие поколения, но и тут фортуна отвернулась от спортсменки. Вот такой вот получился праздник, действительно, со слезами на глазах.Нельзя не вспомнить про еще одного героя Токио-2020, тяжелоатлета Акбара Джураева, который завоевал золотую медаль в Японии. Интересный факт, который не укрылся от любителей единоборств в странах СНГ – первым тренером победителя Игр был казахстанский тренер Ержас Болтаев.Укус соперника и помощь братуОлимпийские игры – спортивное состязание, в котором всегда остаются как победители, так и проигравшие. Первые радуются долгожданным победам, другие, потупив головы, пытаются разобраться в причинах не самых удачных выступлений и размышляют о будущих шансах доказать свое превосходство.Не совсем задались Игры у представителей Азербайджана, страна "не добрала" 11 медалей (0-3-4 вместо 1-7-10), и Казахстана, не досчитавшегося 10 медалей (0-0-8 против 3-5-10). И если организационные выводы в Баку последовали еще во время самих Игр - тренерский штаб мужской сборной по дзюдо в полном составе отправлен в отставку после провала, то представители Казахстана запомнились другим.Небольшой скандал произошел с участием казахстанского вольника Нурислама Санаева: во время полуфинальной схватки он укусил борца из Индии Рави Кумара, чем вызвал бурю возмущения на родине пострадавшего. Этот случай рассмотрел Объединенный мир борьбы. В постановлении федерации говорится, что укус имел место, однако это была "непреднамеренная реакция", поэтому никаких санкций не последует. Представитель Индии жаловался на укус, однако сам он оказался отнюдь не безгрешным. В финале уже он покусал российского борца - причем прокусил тому кожу до крови. Но в итоге проиграл.В памяти многочисленных журналистов в Токио навсегда останется пресс-конференция после завоевания бронзовой медали по тяжелой атлетике Игоря Сона. Дело в том, что власти Казахстана дарят победителям Игр от 75 до 250 тысяч долларов за медали. Атлет после выступления рассказал, что его младший брат болен детским церебральным параличом (ДЦП)."Мой братишка инвалид по ДЦП, сейчас все родные, мама и папа, находятся в Корее на лечении братишки. Моя задача - поставить на ноги братишку, то, что останется (от призовых – прим. Sputnik), на это буду жить", - ответил спортсмен на вопрос о том, на что планирует направить деньги, выигранные за медаль.Громкие заявления и грубые нарушенияПорой у спортсменов сдавали нервы, и они позволяли себе громкие и резонансные высказывания, которые мгновенно становились достоянием широкой публики. И если в ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской до сих пор рано ставить точку, то достаточно щепетильный момент с реакцией армянского борца Артура Алексаняна после поражения в финале от россиянина Мусы Евлова, можно считать исчерпанным. Алексанян отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения и не стал комментировать свое поражение в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 килограммов.На просьбу журналистов об интервью 29-летний спортсмен ответил: "Надо быть из России, чтобы выиграть". Эта фраза вызвала широкий резонанс в российских СМИ. Позднее оба спортсмена заявили, что никаких претензий друг к другу не имеют, на этом ситуация и завершилась на радость всем поклонникам спорта.А что же с Тимановской? НОК Беларуси заявил, что по-прежнему открыт "для продолжения диалога" и находится "в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения". Бегунья же рассказала, что хочет продолжать спортивную карьеру и намерена принять участие еще как минимум в двух Олимпиадах.В достаточно курьезной ситуации оказались спортсмены из Кыргызстана и Таджикистана. И произошло это уже на церемонии открытия Олимпийских игр. Все участники олимпийского парада были в масках, тогда как большинство членов сборных КР и РТ прошли без них, несмотря на действующие протоколы по COVID-19. На следующий день руководство МОК предупредило атлетов, отметив, что лишь один спортсмен из Кыргызстана появился с маской на лице.Важные победы родных людейСпортивный путь любого атлета непредсказуем, начав выступать за одну страну, ты можешь уехать на другой конец света и там продолжить завоевывать новые вершины. Так, Олимпийские игры в Токио стали успешными для уроженки Кишинева, которая представляла сборную Италии в художественной гимнастике.Речь о Даниеле Могурян, родившейся в Кишиневе в 2001 году. Известно, что она проживает вместе с семьей в итальянской Падуе. Итальянская команда гимнасток уступила соперницам из России, взявшим серебро, а также соперницам из Болгарии, получившим олимпийское золото.А все поклонники спорта из Армении, конечно же, с искренней радостью и торжеством радовались "золотому" успеху российских гимнастов, в числе которых был и Артур Далалоян, а также потрясающей игре российского теннисиста Карена Хачанова в финале мужского турнира, которому чуть-чуть не хватило до золотой медали.И это не считая исторических медалей наших стран. Первая олимпийская награда за историю независимой Армении в гимнастике, завоеванная Артуром Давтяном, которого поздравил лично президент Армении Армен Саркисян. Долгожданное золото белорусов – победа в прыжках на батуте Ивана Литвиновича. Штангистка Полина Гурьева, которая принесла Туркменистану первую олимпийскую медаль в новейшей истории страны. Список можно продолжать бесконечно.Олимпийские игры закончились, огонь в Токио погас. Уже через три года он загорится вновь в Париже, где мы будем ждать от олимпийцев из наших стран новых побед, свершений и преодолений себя и обстоятельств.

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