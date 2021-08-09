https://ru.sputnik.md/20210809/italiya-politsiya-provodit-obyski-u-torgovavshikh-green-pass-cherez-telegram-43730241.html
Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
Полиция Италии проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
2021-08-09T13:34+0300
2021-08-09T13:34+0300
2021-08-09T13:34+0300
коронавирус
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италия
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Обыски и аресты имущества у администраторов каналов в мессенджере Telegram, предлагавших за деньги оформить фальшивый green pass - cанитарный пропуск с QR-кодом, проводит в понедельник итальянская полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения правоохранителей.Как отмечает газета il Messaggero, операция Fake Pass почтовой полиции - подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям - прошла в Риме, Милане и Бари. Среди участников схемы оказались и несовершеннолетние. Все 32 канала заблокированы.Сообщается, что правонарушители предлагали пользователям изготовить сертификат о вакцинации государственного образца, обещая помощь в оформлении со стороны врачей.В начале июля Финансовая гвардия Италии закрыла 10 нелегальных Telegram-каналов продажи вакцин от COVID-19 и сертификатов. Торговля цифровыми пропусками получила новый толчок в конце месяца, когда правительство объявило о введении с 6 августа сертификатов для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. Стоимость одного документа у мошенников составляла в среднем 110 евро, оплату предлагалось произвести в криптовалюте.
https://ru.sputnik.md/20210807/parizh-protesty-43701220.html
https://ru.sputnik.md/20210725/net-svobody-bez-obyazatelstv-makron-vyskazalsya-o-protestakh-protiv-covid-ogranicheniy-43141360.html
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в мире, италия
Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
Мошенники предлагали пользователям изготовить поддельный сертификат о вакцинации.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik.
Обыски и аресты имущества у администраторов каналов в мессенджере Telegram, предлагавших за деньги оформить фальшивый green pass - cанитарный пропуск с QR-кодом, проводит в понедельник итальянская полиция. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на сообщения правоохранителей.
Как отмечает газета il Messaggero, операция Fake Pass почтовой полиции - подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям - прошла в Риме, Милане и Бари. Среди участников схемы оказались и несовершеннолетние. Все 32 канала заблокированы.
Сообщается, что правонарушители предлагали пользователям изготовить сертификат о вакцинации государственного образца, обещая помощь в оформлении со стороны врачей.
В начале июля Финансовая гвардия Италии закрыла 10 нелегальных Telegram-каналов продажи вакцин от COVID-19 и сертификатов. Торговля цифровыми пропусками получила новый толчок в конце месяца, когда правительство объявило о введении с 6 августа сертификатов для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. Стоимость одного документа у мошенников составляла в среднем 110 евро, оплату предлагалось произвести в криптовалюте.