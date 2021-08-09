https://ru.sputnik.md/20210809/italiya-politsiya-provodit-obyski-u-torgovavshikh-green-pass-cherez-telegram-43730241.html

Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram

Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram

Полиция Италии проводит обыски у торговавших green pass через Telegram

2021-08-09T13:34+0300

2021-08-09T13:34+0300

2021-08-09T13:34+0300

коронавирус

в мире

италия

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Обыски и аресты имущества у администраторов каналов в мессенджере Telegram, предлагавших за деньги оформить фальшивый green pass - cанитарный пропуск с QR-кодом, проводит в понедельник итальянская полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения правоохранителей.Как отмечает газета il Messaggero, операция Fake Pass почтовой полиции - подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям - прошла в Риме, Милане и Бари. Среди участников схемы оказались и несовершеннолетние. Все 32 канала заблокированы.Сообщается, что правонарушители предлагали пользователям изготовить сертификат о вакцинации государственного образца, обещая помощь в оформлении со стороны врачей.В начале июля Финансовая гвардия Италии закрыла 10 нелегальных Telegram-каналов продажи вакцин от COVID-19 и сертификатов. Торговля цифровыми пропусками получила новый толчок в конце месяца, когда правительство объявило о введении с 6 августа сертификатов для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. Стоимость одного документа у мошенников составляла в среднем 110 евро, оплату предлагалось произвести в криптовалюте.

https://ru.sputnik.md/20210807/parizh-protesty-43701220.html

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https://ru.sputnik.md/20210701/eurosoyuz-zapuskaet-edinye-koronavirusnye-sertifikaty-35329120.html

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