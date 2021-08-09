Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210809/italiya-politsiya-provodit-obyski-u-torgovavshikh-green-pass-cherez-telegram-43730241.html
Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
Полиция Италии проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
2021-08-09T13:34+0300
2021-08-09T13:34+0300
коронавирус
в мире
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddebb905f638d7895095ff80a03e9e07.jpg
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Обыски и аресты имущества у администраторов каналов в мессенджере Telegram, предлагавших за деньги оформить фальшивый green pass - cанитарный пропуск с QR-кодом, проводит в понедельник итальянская полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения правоохранителей.Как отмечает газета il Messaggero, операция Fake Pass почтовой полиции - подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям - прошла в Риме, Милане и Бари. Среди участников схемы оказались и несовершеннолетние. Все 32 канала заблокированы.Сообщается, что правонарушители предлагали пользователям изготовить сертификат о вакцинации государственного образца, обещая помощь в оформлении со стороны врачей.В начале июля Финансовая гвардия Италии закрыла 10 нелегальных Telegram-каналов продажи вакцин от COVID-19 и сертификатов. Торговля цифровыми пропусками получила новый толчок в конце месяца, когда правительство объявило о введении с 6 августа сертификатов для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. Стоимость одного документа у мошенников составляла в среднем 110 евро, оплату предлагалось произвести в криптовалюте.
https://ru.sputnik.md/20210807/parizh-protesty-43701220.html
https://ru.sputnik.md/20210725/net-svobody-bez-obyazatelstv-makron-vyskazalsya-o-protestakh-protiv-covid-ogranicheniy-43141360.html
https://ru.sputnik.md/20210701/eurosoyuz-zapuskaet-edinye-koronavirusnye-sertifikaty-35329120.html
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa50b8ea87d75589c3ebb3bf23693c37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, италия

Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram

13:34 09.08.2021
98
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© ANDREAS SOLARO
Мошенники предлагали пользователям изготовить поддельный сертификат о вакцинации.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Обыски и аресты имущества у администраторов каналов в мессенджере Telegram, предлагавших за деньги оформить фальшивый green pass - cанитарный пропуск с QR-кодом, проводит в понедельник итальянская полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения правоохранителей.
Протестующие против вакцинации и вакс-паспортов во время демонстрации в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Коронавирус
В Париже прошли протесты против введения санитарных пропусков
7 августа, 16:58
337
Как отмечает газета il Messaggero, операция Fake Pass почтовой полиции - подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям - прошла в Риме, Милане и Бари. Среди участников схемы оказались и несовершеннолетние. Все 32 канала заблокированы.
Президент Франции Эммануэль Макрон снимает маску на саммите G7 в Корнуолле - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Коронавирус
"Нет свободы без обязательств": Макрон высказался о протестах против COVID-ограничений
25 июля, 15:32
265
Сообщается, что правонарушители предлагали пользователям изготовить сертификат о вакцинации государственного образца, обещая помощь в оформлении со стороны врачей.
Vaccin anti-COVID și Pașaport - Sputnik Молдова, 1920, 01.07.2021
Коронавирус
Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты
1 июля, 16:27
141
В начале июля Финансовая гвардия Италии закрыла 10 нелегальных Telegram-каналов продажи вакцин от COVID-19 и сертификатов. Торговля цифровыми пропусками получила новый толчок в конце месяца, когда правительство объявило о введении с 6 августа сертификатов для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. Стоимость одного документа у мошенников составляла в среднем 110 евро, оплату предлагалось произвести в криптовалюте.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:25Стихия без жалости: на Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет
15:08Спикер парламента Гросу встретился с послом Румынии Ионицэ
15:00Водители микроавтобусов в Кишиневе возмущены решением властей упразднить маршрутки
14:50"Не надо гадать": Лукашенко ответил, когда покинет пост президента
14:32Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России
14:02Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
13:40Игорь Додон встретился с генеральным секретарем ПАЧЭС
13:34Италия: полиция проводит обыски у торговавших green pass через Telegram
13:15Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову
13:02Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
12:53Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы
12:51По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура
12:32До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР
12:15Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого
12:02Нового главу Минюста представили коллективу министерства
11:44Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
11:20Панорамному скверу в столице угрожают оползни
11:10Где в Кишиневе 9 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:55Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей
10:40В КНР стартуют российско-китайские военные учения