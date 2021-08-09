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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова
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Как выступили молдавские спортсмены в Токио
Как выступили молдавские спортсмены в Токио
Смотрите в инфографике Sputnik, какие результаты показали молдавские спортсмены на Олимпийских Играх в Токио.
2021-08-09T17:08+0300
2021-08-09T17:08+0300
спорт
медаль
сборная молдовы
результаты
сергей тарновский
токио
олимпиада
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В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.Олимпиада в Токио прошла с 21 июля по 8 августа. Молдавская команда в медальном зачете заняла 86 место. Следующие Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
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медаль, сборная молдовы, результаты, сергей тарновский, токио, олимпиада, инфографика

Как выступили молдавские спортсмены в Токио

17:08 09.08.2021
70
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Молдавская команда на Олимпиаде в Токио вошла в список 93 стран, представители которых сумели завоевать награды. Смотрите в инфографике Sputnik, как выступили отечественные спортсмены на Играх.
Как выступили молдавские спортсмены в Токио - Sputnik Молдова
Как выступили молдавские спортсмены в Токио (МОБ) - Sputnik Молдова
В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.
До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.
Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.
В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.
Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.
Олимпиада в Токио прошла с 21 июля по 8 августа. Молдавская команда в медальном зачете заняла 86 место. Следующие Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
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