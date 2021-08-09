https://ru.sputnik.md/20210809/kak-vystupili-moldavskie-sportsmeny-v-tokio-43743092.html

Как выступили молдавские спортсмены в Токио

Как выступили молдавские спортсмены в Токио

Смотрите в инфографике Sputnik, какие результаты показали молдавские спортсмены на Олимпийских Играх в Токио.

2021-08-09T17:08+0300

2021-08-09T17:08+0300

2021-08-09T17:08+0300

спорт

медаль

сборная молдовы

результаты

сергей тарновский

токио

олимпиада

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В копилке молдавских олимпийцев – одна бронзовая медаль. Ее в предпоследний соревновательный день, то есть практически под занавес Игр, республике принес каноист Сергей Тарновский, который смог финишировать третьим на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.До этого самый явный шанс на награду был у борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг). В полуфинале он проиграл будущему олимпийскому чемпиону, получив право сразиться за бронзу с россиянином Сергеем Емелиным, который был вторым сеяным на Играх. В итоге медаль досталась Емелину, а Чобану показал второй результат среди всех молдавских сборников, став 5-м.Еще четверо представителей Молдовы завершили свои соревнования на 7 месте: Андриан Мардаре – в метании копья, Анастасия Никита – в женской борьбе (вес до 57 кг), а также Мария Олэрашу и Даниела Кочу – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.Тяжелоатлеты Марин Робу (вес до 73 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг) сумели показать 8-й результат.В десятке также финишировали дзюдоисты Виктор Стерпу (вес до 73 кг) и Денис Виеру (вес до 66 кг). Оба они проиграли в 1/8 финала, но в итоговой классификации стали 9-ми.Остальные представители Молдовы показали результаты за пределами топ-10.Олимпиада в Токио прошла с 21 июля по 8 августа. Молдавская команда в медальном зачете заняла 86 место. Следующие Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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2021

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

медаль, сборная молдовы, результаты, сергей тарновский, токио, олимпиада, инфографика