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В Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы
В Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы
Премьер-министры Молдовы и Румынии договорились начать подготовку совместного заседания правительств, которое состоится в Кишиневе.
2021-08-09T22:15+0300
2021-08-09T22:16+0300
политика
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела в понедельник, девятого августа, телефонный разговор с главой кабинета министров Румынии Флорином Кыцу.Гаврилица поблагодарила своего румынского коллегу за поздравление в связи с ее назначение на пост премьер-министра Молдовы, а также выразила благодарность за поддержку, оказанную нашей стране. В частности, премьер поблагодарила Кыцу за дизельное топливо, предоставленное Молдове румынской стороной, вакцины от коронавируса, оборудование, а также за помощь в процессе европейской интеграции.Премьер-министры договорились начать подготовку совместного заседания правительств, которое состоится в Кишиневе. Во время телефонного разговора также была затронута тема возобновления и продления межправительственного соглашения о безвозмездной технической помощи Молдове. Стороны договорились создать техническую рабочую группу для подготовки соглашения.Флорин Кыцу выразил полную поддержку новому правительству в Кишиневе, распорядившись немедленно начать работу по всей повестке дня двустороннего сотрудничества в духе Стратегического партнерства для европейской интеграции Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210809/ukrainskiy-premer-shmygal-priedet-v-kishinev-v-kontse-avgusta-43746813.html
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В Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы

22:15 09.08.2021 (обновлено: 22:16 09.08.2021)
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Решение было принято во время телефонного разговора между Гаврилицей и румынским премьером Кыцу.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица провела в понедельник, девятого августа, телефонный разговор с главой кабинета министров Румынии Флорином Кыцу.
Гаврилица поблагодарила своего румынского коллегу за поздравление в связи с ее назначение на пост премьер-министра Молдовы, а также выразила благодарность за поддержку, оказанную нашей стране. В частности, премьер поблагодарила Кыцу за дизельное топливо, предоставленное Молдове румынской стороной, вакцины от коронавируса, оборудование, а также за помощь в процессе европейской интеграции.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Политика
Украинский премьер Шмыгаль приедет в Кишинев в конце августа
17:44
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Премьер-министры договорились начать подготовку совместного заседания правительств, которое состоится в Кишиневе. Во время телефонного разговора также была затронута тема возобновления и продления межправительственного соглашения о безвозмездной технической помощи Молдове. Стороны договорились создать техническую рабочую группу для подготовки соглашения.
Флорин Кыцу выразил полную поддержку новому правительству в Кишиневе, распорядившись немедленно начать работу по всей повестке дня двустороннего сотрудничества в духе Стратегического партнерства для европейской интеграции Республики Молдова.
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