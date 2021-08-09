https://ru.sputnik.md/20210809/kovidnaya-statistika-v-mire-svyshe-202-millionov-infitsirovannykh-43726280.html
Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
Университет Хопкинса представил статистику заболевших ковидом
2021-08-09T13:02+0300
2021-08-09T13:02+0300
2021-08-09T13:02+0300
коронавирус
в мире
заболеваемость
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Число случаев коронавируса в мире составило 202 729 434. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил университет Джонса Хопкинса.Как пишут "Известия", по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19 по-прежнему лидируют США, там выявлено 35 763 970 инфицированных, умерли 616 829.На втором месте - Индия, там 31 969 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 428 309.Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, где с начала пандемии зарегистрировано 20 165 672 инфицированных, а умерли 563 151 человек.С начала распространения COVID-19 число умерших в мире достигло 4 294 362 человек. В Молдове по состоянию на 8 августа общее число случаев заражения коронавирусом достигло 260 630. Вылечились 252 908 человек, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 6282.
https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html
https://ru.sputnik.md/20210808/shtamm-koronavirus-43713968.html
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в мире, заболеваемость
Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
Статистику по заболеваемости COVID-19 в мире обновил Университет Джонса Хопкинса.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik.
Число случаев коронавируса
в мире составило 202 729 434. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил университет Джонса Хопкинса
.
Как пишут "Известия"
, по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19 по-прежнему лидируют США, там выявлено 35 763 970 инфицированных, умерли 616 829.
На втором месте - Индия, там 31 969 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 428 309.
Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, где с начала пандемии зарегистрировано 20 165 672 инфицированных, а умерли 563 151 человек.
С начала распространения COVID-19 число умерших в мире достигло 4 294 362 человек.
В Молдове по состоянию на 8 августа общее число случаев заражения коронавирусом достигло 260 630. Вылечились 252 908 человек, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 6282.