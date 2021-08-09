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Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
Университет Хопкинса представил статистику заболевших ковидом
2021-08-09T13:02+0300
2021-08-09T13:02+0300
коронавирус
в мире
заболеваемость
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Число случаев коронавируса в мире составило 202 729 434. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил университет Джонса Хопкинса.Как пишут "Известия", по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19 по-прежнему лидируют США, там выявлено 35 763 970 инфицированных, умерли 616 829.На втором месте - Индия, там 31 969 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 428 309.Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, где с начала пандемии зарегистрировано 20 165 672 инфицированных, а умерли 563 151 человек.С начала распространения COVID-19 число умерших в мире достигло 4 294 362 человек. В Молдове по состоянию на 8 августа общее число случаев заражения коронавирусом достигло 260 630. Вылечились 252 908 человек, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 6282.
https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html
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в мире, заболеваемость

Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных

13:02 09.08.2021
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© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкДевушки в Парке Горького в Москве, на территории которого введены ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
Девушки в Парке Горького в Москве, на территории которого введены ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Статистику по заболеваемости COVID-19 в мире обновил Университет Джонса Хопкинса.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Число случаев коронавируса в мире составило 202 729 434. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил университет Джонса Хопкинса.
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Как пишут "Известия", по числу заболевших и скончавшихся от COVID-19 по-прежнему лидируют США, там выявлено 35 763 970 инфицированных, умерли 616 829.
На втором месте - Индия, там 31 969 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов достигло 428 309.
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Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, где с начала пандемии зарегистрировано 20 165 672 инфицированных, а умерли 563 151 человек.
С начала распространения COVID-19 число умерших в мире достигло 4 294 362 человек.
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
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В Молдове по состоянию на 8 августа общее число случаев заражения коронавирусом достигло 260 630. Вылечились 252 908 человек, общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 6282.
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