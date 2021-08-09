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Курс валют на вторник - основные игроки сдадут позиции
Курс валют на вторник - основные игроки сдадут позиции
Курс валют в Молдове на вторник
2021-08-09T22:03+0300
2021-08-09T22:03+0300
рубль
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, десятое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет более чем на десять банов и закрепится на уровне 20,9564 лея.Доллар подешевеет на два бана и будет стоить во вторник 17,8299 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 10 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0,2427 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6655 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2652 в пересчете на национальную валюту.
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рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник - основные игроки сдадут позиции

22:03 09.08.2021
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© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, десятое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет более чем на десять банов и закрепится на уровне 20,9564 лея.
Доллар подешевеет на два бана и будет стоить во вторник 17,8299 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 10 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0,2427 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6655 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2652 в пересчете на национальную валюту.
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