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Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30000 доз вакцины от коронавируса
2021-08-09T17:28+0300
2021-08-09T17:28+0300
коронавирус
молдова
латвия
вакцина
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30 000 доз вакцины от коронавируса.В свою очередь заместитель главы посольства Латвии в Молдове Кристине Зинченко заявил, что Латвия неизменно подтверждает свою солидарность с Молдовой и что предоставленные дозы AstraZeneca "защитят от коронавируса почти 15 тысяч граждан Молдовы".
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молдова, латвия, вакцина

Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca

17:28 09.08.2021
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© REUTERS / YVES HERMANAstraZeneca
AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Партия подаренного прибалтийской страной препарата будет пропорционально распределена по всем центрам вакцинации республики.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30 000 доз вакцины от коронавируса.

"Это еще один жест солидарности с гражданами Республики Молдова и доказательство того, что совместными усилиями мы можем остановить пандемию COVID-19. Эта партия пополнит запас вакцин системы здравоохранения Молдовы и внесет вклад в ускорение процесса массовой вакцинации в республике", - сказал государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля.

В свою очередь заместитель главы посольства Латвии в Молдове Кристине Зинченко заявил, что Латвия неизменно подтверждает свою солидарность с Молдовой и что предоставленные дозы AstraZeneca "защитят от коронавируса почти 15 тысяч граждан Молдовы".
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