https://ru.sputnik.md/20210809/latviya-peredala-moldove-30-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-43742293.html
Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30000 доз вакцины от коронавируса
2021-08-09T17:28+0300
2021-08-09T17:28+0300
2021-08-09T17:28+0300
коронавирус
молдова
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вакцина
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30 000 доз вакцины от коронавируса.В свою очередь заместитель главы посольства Латвии в Молдове Кристине Зинченко заявил, что Латвия неизменно подтверждает свою солидарность с Молдовой и что предоставленные дозы AstraZeneca "защитят от коронавируса почти 15 тысяч граждан Молдовы".
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
молдова, латвия, вакцина
Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Партия подаренного прибалтийской страной препарата будет пропорционально распределена по всем центрам вакцинации республики.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30 000 доз вакцины от коронавируса.
"Это еще один жест солидарности с гражданами Республики Молдова и доказательство того, что совместными усилиями мы можем остановить пандемию COVID-19. Эта партия пополнит запас вакцин системы здравоохранения Молдовы и внесет вклад в ускорение процесса массовой вакцинации в республике", - сказал государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля.
В свою очередь заместитель главы посольства Латвии в Молдове Кристине Зинченко заявил, что Латвия неизменно подтверждает свою солидарность с Молдовой и что предоставленные дозы AstraZeneca "защитят от коронавируса почти 15 тысяч граждан Молдовы".