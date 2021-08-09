https://ru.sputnik.md/20210809/latviya-peredala-moldove-30-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-43742293.html

Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Латвия передала Молдове 30 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30000 доз вакцины от коронавируса

2021-08-09T17:28+0300

2021-08-09T17:28+0300

2021-08-09T17:28+0300

коронавирус

молдова

латвия

вакцина

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Молдова получила в понедельник, девятого августа, в дар от Латвии 30 000 доз вакцины от коронавируса.В свою очередь заместитель главы посольства Латвии в Молдове Кристине Зинченко заявил, что Латвия неизменно подтверждает свою солидарность с Молдовой и что предоставленные дозы AstraZeneca "защитят от коронавируса почти 15 тысяч граждан Молдовы".

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2021

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молдова, латвия, вакцина