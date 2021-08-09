https://ru.sputnik.md/20210809/lukashenko-otvetil-kogda-pokinet-post-prezidenta-43736393.html

"Не надо гадать": Лукашенко ответил, когда покинет пост президента

"Не надо гадать": Лукашенко ответил, когда покинет пост президента

Лукашенко ответил, когда покинет пост президента

2021-08-09T14:50+0300

2021-08-09T14:50+0300

2021-08-09T14:50+0300

политика

в мире

беларусь

александр лукашенко

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост, передает РИА Новости.Президент добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек.По словам Лукашенко, он видит 15-20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента", и похожи на него в своей преданности Белоруссии.Отвечая на вопросы журналистов, политик затронул и тему интеграции России и Белоруссии. Он заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа."Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", - пояснил глава государства.

https://ru.sputnik.md/20210713/Ekspert-o-rezultatakh-peregovorov-Putina-i-Lukashenko-35508661.html

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в мире, беларусь, александр лукашенко