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https://ru.sputnik.md/20210809/lukashenko-otvetil-kogda-pokinet-post-prezidenta-43736393.html
"Не надо гадать": Лукашенко ответил, когда покинет пост президента
"Не надо гадать": Лукашенко ответил, когда покинет пост президента
Лукашенко ответил, когда покинет пост президента
2021-08-09T14:50+0300
2021-08-09T14:50+0300
политика
в мире
беларусь
александр лукашенко
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост, передает РИА Новости.Президент добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек.По словам Лукашенко, он видит 15-20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента", и похожи на него в своей преданности Белоруссии.Отвечая на вопросы журналистов, политик затронул и тему интеграции России и Белоруссии. Он заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа."Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", - пояснил глава государства.
https://ru.sputnik.md/20210713/Ekspert-o-rezultatakh-peregovorov-Putina-i-Lukashenko-35508661.html
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в мире, беларусь, александр лукашенко

"Не надо гадать": Лукашенко ответил, когда покинет пост президента

14:50 09.08.2021
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© Photo : БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : БелТА
/
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Президент Белоруссии рассказал также о своих возможных преемниках.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе "Большой разговор" ответил на вопрос, когда он покинет свой пост, передает РИА Новости.
Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - Sputnik Молдова
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Президент добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек.
По словам Лукашенко, он видит 15-20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента", и похожи на него в своей преданности Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
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Эксперт - о результатах переговоров Путина и Лукашенко
13 июля, 22:45
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Отвечая на вопросы журналистов, политик затронул и тему интеграции России и Белоруссии. Он заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа.
"Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".

Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", - пояснил глава государства.
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