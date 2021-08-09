https://ru.sputnik.md/20210809/lupit-po-yaponii-tayfun-neset-opolzni-i-podtopleniya-43723600.html
"Лупит" по Японии: тайфун несет оползни и подтопления
"Лупит" по Японии: тайфун несет оползни и подтопления
Тайфун "Лупит" в Японии несет оползни и подтопления
2021-08-09T10:20+0300
2021-08-09T10:20+0300
2021-08-09T10:20+0300
общество
в мире
япония
тайфун
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Тайфун "Лупит" обрушился в понедельник на регион Кансай, где расположены города Осака, Киото и Кобе, передает корреспондент РИА Новости Екатерина Плясункова с места событий.Тайфун получил девятый порядковый номер в текущем сезоне, он принес с собой шквалистый ветер и ливневые дожди.Хотя 9 августа в Японии оказалось выходным днем, когда даже в условиях режима ЧС из-за коронавируса многие все также предпочитают походить по магазинам или посидеть в ресторанах, людей на улицах города Осака почти нет, передает корреспондент. Те, кто все же вышел на улицу, едва удерживают в руках свои зонты под напором ветра.Сейчас "Лупит" находится в префектуре Окаяма и движется на северо-восток. Давление в его центре составляет 982 гектопаскаля, а скорость сопровождающего его ветра достигает 35 метров в секунду. За сутки в регионе Кансай, как ожидается, выпадет около 100 миллиметров осадков.Специалисты предупреждают о повышенном риске оползней и подтоплений, а также призывают людей быть внимательными в связи со шквалистым ветром.
https://ru.sputnik.md/20210807/yaponiya-tayfun-43704773.html
https://ru.sputnik.md/20210718/japan-prodolzhayutsya-poiskovye-raboty-posle-moschnogo-opolznya-35569914.html
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в мире, япония, тайфун
"Лупит" по Японии: тайфун несет оползни и подтопления
Тайфун под названием "Лупит" обрушился на регион Кансай в Японии
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik.
Тайфун "Лупит" обрушился в понедельник на регион Кансай, где расположены города Осака, Киото и Кобе, передает корреспондент РИА Новости Екатерина Плясункова
с места событий.
Тайфун получил девятый порядковый номер в текущем сезоне, он принес с собой шквалистый ветер и ливневые дожди.
Хотя 9 августа в Японии оказалось выходным днем, когда даже в условиях режима ЧС из-за коронавируса многие все также предпочитают походить по магазинам или посидеть в ресторанах, людей на улицах города Осака почти нет, передает корреспондент. Те, кто все же вышел на улицу, едва удерживают в руках свои зонты под напором ветра.
Сейчас "Лупит" находится в префектуре Окаяма и движется на северо-восток. Давление в его центре составляет 982 гектопаскаля, а скорость сопровождающего его ветра достигает 35 метров в секунду. За сутки в регионе Кансай, как ожидается, выпадет около 100 миллиметров осадков.
Специалисты предупреждают о повышенном риске оползней и подтоплений, а также призывают людей быть внимательными в связи со шквалистым ветром.