https://ru.sputnik.md/20210809/lupit-po-yaponii-tayfun-neset-opolzni-i-podtopleniya-43723600.html

"Лупит" по Японии: тайфун несет оползни и подтопления

"Лупит" по Японии: тайфун несет оползни и подтопления

Тайфун "Лупит" в Японии несет оползни и подтопления

2021-08-09T10:20+0300

2021-08-09T10:20+0300

2021-08-09T10:20+0300

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тайфун

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Тайфун "Лупит" обрушился в понедельник на регион Кансай, где расположены города Осака, Киото и Кобе, передает корреспондент РИА Новости Екатерина Плясункова с места событий.Тайфун получил девятый порядковый номер в текущем сезоне, он принес с собой шквалистый ветер и ливневые дожди.Хотя 9 августа в Японии оказалось выходным днем, когда даже в условиях режима ЧС из-за коронавируса многие все также предпочитают походить по магазинам или посидеть в ресторанах, людей на улицах города Осака почти нет, передает корреспондент. Те, кто все же вышел на улицу, едва удерживают в руках свои зонты под напором ветра.Сейчас "Лупит" находится в префектуре Окаяма и движется на северо-восток. Давление в его центре составляет 982 гектопаскаля, а скорость сопровождающего его ветра достигает 35 метров в секунду. За сутки в регионе Кансай, как ожидается, выпадет около 100 миллиметров осадков.Специалисты предупреждают о повышенном риске оползней и подтоплений, а также призывают людей быть внимательными в связи со шквалистым ветром.

https://ru.sputnik.md/20210807/yaponiya-tayfun-43704773.html

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в мире, япония, тайфун