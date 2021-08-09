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МакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В Instagram певицы МакSим появился первый с 15 июня пост.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Певицу МакSим (Марину Абросимову) переводят из реанимации в обычную палату, передает РИА Новости. Об этом рассказала директор певицы Маргарита Соколова.
7 августа, 11:42
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"Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова.
МакSим впервые с 15 июня сама сделала пост в своем Instagram. Она поблагодарила всех, кто был с ней рядом и поддерживал в сложное для нее время.
"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала певица.
В ближайшее время МакSим будет уделять внимание реабилитации и восстановлению здоровья.