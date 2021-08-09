https://ru.sputnik.md/20210809/maksim-pevitsa-post-instagram-43740120.html

МакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram

МакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram

В Instagram певицы МакSим появился первый с 15 июня пост. 09.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-09T18:29+0300

2021-08-09T18:29+0300

2021-08-09T18:29+0300

культура

певица

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/04/35364574_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2ee9f40f3111948145bc9626b7cafa8f.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Певицу МакSим (Марину Абросимову) переводят из реанимации в обычную палату, передает РИА Новости. Об этом рассказала директор певицы Маргарита Соколова."Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова.МакSим впервые с 15 июня сама сделала пост в своем Instagram. Она поблагодарила всех, кто был с ней рядом и поддерживал в сложное для нее время.В ближайшее время МакSим будет уделять внимание реабилитации и восстановлению здоровья.

https://ru.sputnik.md/20210807/pevitsa-maksim-43695546.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

певица, больница