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https://ru.sputnik.md/20210809/maksim-pevitsa-post-instagram-43740120.html
МакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram
МакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram
В Instagram певицы МакSим появился первый с 15 июня пост. 09.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-09T18:29+0300
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культура
певица
больница
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Певицу МакSим (Марину Абросимову) переводят из реанимации в обычную палату, передает РИА Новости. Об этом рассказала директор певицы Маргарита Соколова."Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова.МакSим впервые с 15 июня сама сделала пост в своем Instagram. Она поблагодарила всех, кто был с ней рядом и поддерживал в сложное для нее время.В ближайшее время МакSим будет уделять внимание реабилитации и восстановлению здоровья.
https://ru.sputnik.md/20210807/pevitsa-maksim-43695546.html
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певица, больница

МакSим идет на поправку - певица сделала пост в Instagram

18:29 09.08.2021
162
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
В Instagram певицы МакSим появился первый с 15 июня пост.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Певицу МакSим (Марину Абросимову) переводят из реанимации в обычную палату, передает РИА Новости. Об этом рассказала директор певицы Маргарита Соколова.
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
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"Дорогие друзья! И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться", — пишет Соколова.
МакSим впервые с 15 июня сама сделала пост в своем Instagram. Она поблагодарила всех, кто был с ней рядом и поддерживал в сложное для нее время.
"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала певица.
В ближайшее время МакSим будет уделять внимание реабилитации и восстановлению здоровья.
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