https://ru.sputnik.md/20210809/mir-za-sutki-khakery-i-vaktsina-potop-v-nebraske-i-vecherinka-so-strelboy-43721809.html

Мир за сутки: хакеры и вакцина, потоп в Небраске и вечеринка со стрельбой

Мир за сутки: хакеры и вакцина, потоп в Небраске и вечеринка со стрельбой

Мир за сутки: хакеры и вакцина, потоп в Небраске и вечеринка со стрельбой

2021-08-09T08:45+0300

2021-08-09T08:45+0300

2021-08-09T09:57+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Мошенники активизировали старую схему подмены счетов на оплату для заказчиков, которые считают, что покупают вакцины, авиабилеты и лекарства, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.Собеседник агентства отметил, что мошенники получают доступ к рабочей почте жертвы и начинают отслеживать его переписки с подрядчиками. В нужный момент они вступают в переписку и замыкают общение между контрагентами на себе, а затем подменяют реальные реквизиты оплаты счета своими.Такая схема остается высокорезультативной для мошенников из-за желания менеджеров по продажам поскорее закрыть сделку и получить процент от продаж - в спешке они могут не обращать внимание на потенциальные признаки фишинга, говорит Волошин.Потоп в штате Небраска: вода прибывала стремительноНа Омаху, Каунсил-Блафс и округ Сарпи штата Небраска, США, в воскресенье обрушился настоящий шторм: проливной дождь сопровождался шквалистым ветром и градом. Вода прибывала так быстро, что водители просто не успевали вовремя среагировать. В результате по улицам потекли мощные реки, а в них - автомобили.Местная пресса пишет, что видимость на дорогах мгновенно стала нулевой. Буря оставила без электричества тысячи потребителей.В настоящую ловушку попали те, кто, не подозревая о разгуле стихии, решили воспользоваться лифтом, чтобы подняться с подземной парковки на этаж, в свои квартиры. Так произошло в одном из домов Омахи: стремительно прибывающая вода проникла в шахту лифта, и семь человек, находившихся в кабине, не погибли чудом.По официальным данным, в Омахе выпало боле 2 дюймов (примерно 5 сантиметров) осадков на 1 квадратный метр.Вечеринка в Мексике: застрелены восемь человекМассовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные в ночь на воскресенье застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Глава местного МВД Либия Гарсия в своем блоге в Twitter осудила нападение и пообещала найти виновных - дело расследуется совместно с Министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.В ночь на субботу в том же муниципалитете Ирапуато произошло нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, пишет издание. СМИ отмечают, что в районе Санта-Мария в последние месяцы наблюдается всплеск насилия с использованием огнестрельного оружия.

https://ru.sputnik.md/20201210/khakery-poluchili-dostup-k-dannym-po-vaktsinam-kompaniy-pfizer-i-biontech-32835972.html

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в мире