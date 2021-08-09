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Молдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
Молдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
Победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка проведут вместе очень интересную неделю в Москве. 09.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-09T20:17+0300
2021-08-09T20:17+0300
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россотрудничество
школьники
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В понедельник, девятого августа, юные участники международной культурно-ознакомительной программы "Здравствуй, Россия!" отправились из Кишинева в Москву. Молдавские ребята едут в Россию по приглашению Россотрудничества.В рамках проекта в столице России встретятся дети соотечественников – 700 человек из 48 стран в возрасте от 14 до 19 лет. Все они – победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка.Кроме того, подростки побывают на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова. Поговорят с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной национальной библиотеки Вадимом Дудой. Также они посетят цирк, театр "Геликон-опера" и театр Моссовета, ВДНХ, парк "Зарядье", зоопарк, Музей Победы, Исторический музей, Центр современного искусства "Винзавод".А еще в программе рок-вечеринка "Пятница, 13" и настоящий русский бал для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.Предполагается, что в ходе совместной деятельности ребята смогут не только лучше узнать Россию, но и обрести друзей из других стран.
https://ru.sputnik.md/20210430/na-yuge-moldovy-pri-podderzhke-russkogo-doma-v-kishineve-zalozhili-sad-pamyati-34598388.html
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молдова, россотрудничество, школьники, в молдове

Молдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"

20:17 09.08.2021
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© Photo : Представительство Россотрудничества в Республике МолдоваМолдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
Молдавские школьники – участники проекта Здравствуй, Россия! - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : Представительство Россотрудничества в Республике Молдова
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка проведут вместе очень интересную неделю в Москве.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В понедельник, девятого августа, юные участники международной культурно-ознакомительной программы "Здравствуй, Россия!" отправились из Кишинева в Москву. Молдавские ребята едут в Россию по приглашению Россотрудничества.
© Photo : Представительство Россотрудничества в Республике МолдоваМолдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
Молдавские школьники – участники проекта Здравствуй, Россия! - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Молдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"
© Photo : Представительство Россотрудничества в Республике Молдова
В рамках проекта в столице России встретятся дети соотечественников – 700 человек из 48 стран в возрасте от 14 до 19 лет. Все они – победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка.
"Молодые соотечественники пробудут в Москве неделю, увидят главные достопримечательности города и области, примут участие в интересной программе. Ребята познакомятся с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском", - сообщает Русский дом в Кишиневе.
Кроме того, подростки побывают на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова. Поговорят с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной национальной библиотеки Вадимом Дудой. Также они посетят цирк, театр "Геликон-опера" и театр Моссовета, ВДНХ, парк "Зарядье", зоопарк, Музей Победы, Исторический музей, Центр современного искусства "Винзавод".
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А еще в программе рок-вечеринка "Пятница, 13" и настоящий русский бал для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.
Предполагается, что в ходе совместной деятельности ребята смогут не только лучше узнать Россию, но и обрести друзей из других стран.
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