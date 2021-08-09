https://ru.sputnik.md/20210809/moldavskie-shkolniki--uchastniki-proekta-zdravstvuy-rossiya-43751308.html

Молдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"

Молдавские школьники – участники проекта "Здравствуй, Россия!"

Победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка проведут вместе очень интересную неделю в Москве. 09.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-09T20:17+0300

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общество

молдова

россотрудничество

школьники

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В понедельник, девятого августа, юные участники международной культурно-ознакомительной программы "Здравствуй, Россия!" отправились из Кишинева в Москву. Молдавские ребята едут в Россию по приглашению Россотрудничества.В рамках проекта в столице России встретятся дети соотечественников – 700 человек из 48 стран в возрасте от 14 до 19 лет. Все они – победители конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры России и русского языка.Кроме того, подростки побывают на репетиции Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора Леонида Баранова. Поговорят с ректором ГИТИСа Григорием Заславским и директором Государственной национальной библиотеки Вадимом Дудой. Также они посетят цирк, театр "Геликон-опера" и театр Моссовета, ВДНХ, парк "Зарядье", зоопарк, Музей Победы, Исторический музей, Центр современного искусства "Винзавод".А еще в программе рок-вечеринка "Пятница, 13" и настоящий русский бал для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды.Предполагается, что в ходе совместной деятельности ребята смогут не только лучше узнать Россию, но и обрести друзей из других стран.

https://ru.sputnik.md/20210430/na-yuge-moldovy-pri-podderzhke-russkogo-doma-v-kishineve-zalozhili-sad-pamyati-34598388.html

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молдова, россотрудничество, школьники, в молдове