https://ru.sputnik.md/20210809/moldavskie-spasateli-otpravilis-v-gretsiyu-tushit-pozhary-43725652.html

Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары

Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары

Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары

2021-08-09T09:55+0300

2021-08-09T09:55+0300

2021-08-09T09:55+0300

общество

греция

спасатели

пожарные

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Спасатели и пожарные из подразделений Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) отправились в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, охватившими эту страну.В составе контингента ГИЧС находятся 25 сотрудников, которым приданы 4 единицы техники. В торжественной церемонии перед началом миссии приняли участие глава МВД Анна Ревенко и глава подразделения генерал-майор Михай Харабажиу.Колонне молдавских пожарных предстоит преодолеть 1600 километров до места назначения. В зоне стихийного бедствия они примут участие в тушении пожаров и в спасательных операциях.Жаркая погода спровоцировала в Греции сильные лесные пожары. Огонь заставил тысячи людей покинуть свои дома, многие жители страны остались без крова.

https://ru.sputnik.md/20210804/gretsiya-pylaet-ogon-unichtozhaet-zhilye-rayony-k-severu-ot-afin-43556533.html

греция

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

греция, спасатели, пожарные