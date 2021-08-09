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Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары
Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары
Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары
2021-08-09T09:55+0300
2021-08-09T09:55+0300
общество
греция
спасатели
пожарные
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Спасатели и пожарные из подразделений Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) отправились в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, охватившими эту страну.В составе контингента ГИЧС находятся 25 сотрудников, которым приданы 4 единицы техники. В торжественной церемонии перед началом миссии приняли участие глава МВД Анна Ревенко и глава подразделения генерал-майор Михай Харабажиу.Колонне молдавских пожарных предстоит преодолеть 1600 километров до места назначения. В зоне стихийного бедствия они примут участие в тушении пожаров и в спасательных операциях.Жаркая погода спровоцировала в Греции сильные лесные пожары. Огонь заставил тысячи людей покинуть свои дома, многие жители страны остались без крова.
https://ru.sputnik.md/20210804/gretsiya-pylaet-ogon-unichtozhaet-zhilye-rayony-k-severu-ot-afin-43556533.html
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греция, спасатели, пожарные

Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары

09:55 09.08.2021
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© Photo : IGSU al MAI al RMСпасатели из Молдовы отправились тушить пожары в Греции
Спасатели из Молдовы отправились тушить пожары в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : IGSU al MAI al RM
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Сотрудников Генинспектората по ЧС провожала глава МВД Анна Ревенко.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Спасатели и пожарные из подразделений Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) отправились в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, охватившими эту страну.
В составе контингента ГИЧС находятся 25 сотрудников, которым приданы 4 единицы техники. В торжественной церемонии перед началом миссии приняли участие глава МВД Анна Ревенко и глава подразделения генерал-майор Михай Харабажиу.
Колонне молдавских пожарных предстоит преодолеть 1600 километров до места назначения. В зоне стихийного бедствия они примут участие в тушении пожаров и в спасательных операциях.
Greece: Wildfires rage in urban areas north of Athens - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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Греция пылает: огонь уничтожает жилые районы к северу от Афин
4 августа, 18:45
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Жаркая погода спровоцировала в Греции сильные лесные пожары. Огонь заставил тысячи людей покинуть свои дома, многие жители страны остались без крова.
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