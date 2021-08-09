https://ru.sputnik.md/20210809/moldova-30-let-43590828.html
Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет
Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет
Историк отметил значимость молдавской независимости и обозначил вопросы, на которые ответов нет.
2021-08-09T08:00+0300
2021-08-09T08:00+0300
2021-08-09T08:00+0300
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Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет
Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет
Молдова стала суверенным независимым государством и у нас есть современная молдавская государственность. Для многих хорошо это или плохо определяет наполненность холодильника. Сложно оценить преимущества независимости, видя перед собой его пустые полки. Телевизор может ошибиться, а холодильник – никогда. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов считает, что молдаване лучше жить не стали, несмотря на то, что ООН признало Молдову самостоятельным государством. Стоит отметить, что в мире насчитываются около 6 тысяч наций, и только 200 из них обладают государственностью.Вместе с тем, Шаповалов напомнил, что современное производство в Молдове – это 68-70% от того, что у нас было в 1990 году, перед распадом Советского Союза. Где молдавская промышленность и тот цветущий сад Советского Союза?
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио
Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет
Историк отметил значимость молдавской независимости и обозначил ряд серьезных вопросов, на которые ответов до сих пор нет.
Молдова стала суверенным независимым государством и у нас есть современная молдавская государственность. Для многих хорошо это или плохо определяет наполненность холодильника. Сложно оценить преимущества независимости, видя перед собой его пустые полки. Телевизор может ошибиться, а холодильник – никогда. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.
Шаповалов считает, что молдаване лучше жить не стали, несмотря на то, что ООН признало Молдову самостоятельным государством. Стоит отметить, что в мире насчитываются около 6 тысяч наций, и только 200 из них обладают государственностью.
"Советский Союз развалился и на молдаван свалилась нежданная государственность. Мы сдуру за 30 лет, так и не осознав своего счастья, пытаемся эту государственность куда-то сплавить – в Европейский союз, в Румынию или еще куда", – отметил эксперт.
Вместе с тем, Шаповалов напомнил, что современное производство в Молдове – это 68-70% от того, что у нас было в 1990 году, перед распадом Советского Союза. Где молдавская промышленность и тот цветущий сад Советского Союза?
"В Молдове убирали 2-2,5 миллиона тонн винограда. Сегодня в урожайный год мы радуемся 300-350 тысячам тонн и столового, и технических сортов. А где заводы, фабрики, рабочие места? Поэтому миллионы молдавских граждан уезжают от благополучной 30-летней жизни в Россию, Италию, Португалию, только бы не остаться на родной земле", – заключил собеседник.