https://ru.sputnik.md/20210809/moldova-30-let-43590828.html

Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет

Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет

Историк отметил значимость молдавской независимости и обозначил вопросы, на которые ответов нет.

2021-08-09T08:00+0300

2021-08-09T08:00+0300

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Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет

Молдова стала суверенным независимым государством и у нас есть современная молдавская государственность. Для многих хорошо это или плохо определяет наполненность холодильника. Сложно оценить преимущества независимости, видя перед собой его пустые полки. Телевизор может ошибиться, а холодильник – никогда. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов считает, что молдаване лучше жить не стали, несмотря на то, что ООН признало Молдову самостоятельным государством. Стоит отметить, что в мире насчитываются около 6 тысяч наций, и только 200 из них обладают государственностью.Вместе с тем, Шаповалов напомнил, что современное производство в Молдове – это 68-70% от того, что у нас было в 1990 году, перед распадом Советского Союза. Где молдавская промышленность и тот цветущий сад Советского Союза?

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2021

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