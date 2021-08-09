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Стихия без жалости: на Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет
Стихия без жалости: на Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет
На Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет
2021-08-09T15:25+0300
2021-08-09T15:25+0300
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Пожар на Эвбее, который продолжается с 3 августа, уничтожил оливковое дерево возрастом 2,5 тысячи лет в районе Родина, передает РИА Новости.Фотографии дерева до и после пожара опубликовал в Twitter пользователь Апостолис Панайоту.Сообщается, что дерево диаметром порядка пяти метров сгорело почти полностью.На Эвбее (Эвии) горит один из самых сильных природных пожаров в Греции.Огонь тушат более 600 пожарных, более 130 машин. В операции участвуют пять вертолетов и пять самолетов, включая российский Бе-200.
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в мире, греция, пожары

Стихия без жалости: на Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет

15:25 09.08.2021
233
© AP Photo / Valerie GacheЛесной пожар в деревне Схинос, недалеко от Коринфа, Греция
Лесной пожар в деревне Схинос, недалеко от Коринфа, Греция - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Valerie Gache
Фотографии уничтоженного огнем памятника природы опубликовал в соцсети один из жителей Греции.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Пожар на Эвбее, который продолжается с 3 августа, уничтожил оливковое дерево возрастом 2,5 тысячи лет в районе Родина, передает РИА Новости.

Фотографии дерева до и после пожара опубликовал в Twitter пользователь Апостолис Панайоту.
Сообщается, что дерево диаметром порядка пяти метров сгорело почти полностью.

На Эвбее (Эвии) горит один из самых сильных природных пожаров в Греции.
Лесные пожары охватили Грецию
© AFP 2021 / STR / Eurokinissi

Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба.

Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба. - Sputnik Молдова
1/11
© AFP 2021 / STR / Eurokinissi

Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба.

© AP Photo / Andreas Alexopoulos

Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти.

Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти. - Sputnik Молдова
2/11
© AP Photo / Andreas Alexopoulos

Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти.

© REUTERS / Costas Baltas

Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
3/11
© REUTERS / Costas Baltas

Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

© REUTERS / Costas Baltas

Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года.

Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года. - Sputnik Молдова
4/11
© REUTERS / Costas Baltas

Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года.

© AP Photo / Andreas Alexopoulos

Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря.

Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря. - Sputnik Молдова
5/11
© AP Photo / Andreas Alexopoulos

Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря.

© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki

Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.

Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар. - Sputnik Молдова
6/11
© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki

Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.

© REUTERS / Costas Baltas

Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
7/11
© REUTERS / Costas Baltas

Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

© REUTERS / Costas Baltas

Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
8/11
© REUTERS / Costas Baltas

Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

© REUTERS / Costas Baltas

Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
9/11
© REUTERS / Costas Baltas

Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

© REUTERS / Costas Baltas

Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
10/11
© REUTERS / Costas Baltas

Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

© REUTERS / Costas Baltas

Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
11/11
© REUTERS / Costas Baltas

Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

1/11
© AFP 2021 / STR / Eurokinissi

Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба.

2/11
© AP Photo / Andreas Alexopoulos

Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти.

3/11
© REUTERS / Costas Baltas

Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

4/11
© REUTERS / Costas Baltas

Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года.

5/11
© AP Photo / Andreas Alexopoulos

Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря.

6/11
© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki

Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.

7/11
© REUTERS / Costas Baltas

Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

8/11
© REUTERS / Costas Baltas

Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

9/11
© REUTERS / Costas Baltas

Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

10/11
© REUTERS / Costas Baltas

Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

11/11
© REUTERS / Costas Baltas

Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.

Огонь тушат более 600 пожарных, более 130 машин. В операции участвуют пять вертолетов и пять самолетов, включая российский Бе-200.
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