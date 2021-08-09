Стихия без жалости: на Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет

© AFP 2021 / Louisa Gouliamaki

Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.