Стихия без жалости: на Эвбее сгорела олива возрастом 2,5 тысячи лет
Фотографии дерева до и после пожара опубликовал в Twitter пользователь Апостолис Панайоту.
ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας: Ελιά…2500 χρόνων‼️— apostolis panagiotou (@appanagiotou) August 8, 2021
Πριν και μετά την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ‼️￼
Ελαιώνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ￼‼️ ￼ pic.twitter.com/0wqeZ7hmUO
На Эвбее (Эвии) горит один из самых сильных природных пожаров в Греции.
Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба.
Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба.
Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти.
Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти.
Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года.
Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года.
Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря.
Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря.
Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.
Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.
Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пожарные работают на лесном пожаре в Лабири, недалеко от Патр, 31 июля 2021 года. Греческие власти борются с обширным лесным пожаром.Четыре деревни недалеко от Патр, третьего по величине города Греции, эвакуированы. Для тушения пожара в районе Зерия на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах от Афин, было задействовано 95 пожарных, 33 спецмашины, четыре самолета и вертолета, сообщает пожарная служба.
Сгоревшие дома и автомобиль после лесного пожара в деревне Лампири, к востоку от города Патры, Греция, в воскресенье, 1 августа. Пожар, вспыхнувший в субботу на западе Греции, привел к необходимости эвакуировать четыре деревни. Кроме того, из мест бедствия вывезли отдыхающих на пляже, а с воды эвакуировали частные яхты и лодки, сообщили власти.
Пожарный самолет сбрасывает воду на горящий лесной массив возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пламя лесного пожара разгорается возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 31 июля 2021 года.
Пожарные борются с огнем возле деревни Лампири, к западу от Патр, Греция, в субботу, 31 июля 2021 года. Огонь, вспыхнувший высоко на горном склоне, переместился в опасную близость к постройкам у моря.
Отдыхающие наблюдают, как вертолет CH-47D Chinook забирает воду во время тушения пожара возле пляжа Ламбири в Патрах 1 августа 2021 года. Около 300 пожарных, два самолета и пять вертолетов задействованы в борьбе с огнем. Власти заявили, что к настоящему времени разрушено около 20 домов и ранено восемь человек. По данным пожарной службы, пять деревень были эвакуированы и восемь человек госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения после того, как рано утром в субботу недалеко от Патры на Пелопоннесе, примерно в 210 километрах (130 милях) к западу от Афин, возник пожар.
Сгоревший дом на фоне продолжающегося лесного пожара недалеко от деревни Зирия в окрестностях Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Минутка отдыха: пожарные переводят дух перд тем как продолжить борьбу с огнем возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Пожарный вертолет транспортирует емкость с водой во время тушения пожара возле деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Лесные пожары - настоящее бедствие для планеты. Горящий ствол дерева в лесу у деревни Лабири, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.
Силуэт пожарного, который борется с огнем у деревни Зирия, недалеко от Патр, Греция, 1 августа 2021 года.