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https://ru.sputnik.md/20210809/novogo-glavu-minyusta-predstavili-kollektivu-ministerstva-43728475.html
Нового главу Минюста представили коллективу министерства
Нового главу Минюста представили коллективу министерства
Серджиу Литвиненко представлен коллективу Министерство Юстиции Молдовы
2021-08-09T12:02+0300
2021-08-09T12:02+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новый министр юстиции Сергей Литвиненко был в понедельник официально представлен коллективу ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.Представляя нового главу министерства, председатель правительства Наталья Гаврилица заявила, что он должен "внести свой вклад в реализацию лучших реформ в сфере юстиции".Сергей Литвиненко поблагодарил Премьер-министра за доверие и поддержку.Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html
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Ирина Каруш
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в молдове

Нового главу Минюста представили коллективу министерства

12:02 09.08.2021
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© Photo : Ministerul Justiţiei al Republicii MoldovaСергея Литвиненко представили коллективу Минюста
Сергея Литвиненко представили коллективу Минюста - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Новый глава силового ведомства был официально представлен коллективу Министерства юстиции.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новый министр юстиции Сергей Литвиненко был в понедельник официально представлен коллективу ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.
Представляя нового главу министерства, председатель правительства Наталья Гаврилица заявила, что он должен "внести свой вклад в реализацию лучших реформ в сфере юстиции".
Наша главная цель - повысить доверие граждан к государству, государственным учреждениям. <...> Министерство юстиции призвано сыграть важную роль в достижении этих целей. У нас очень четкие цели в области реформы правосудия.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
премьер-министр
Сергей Литвиненко поблагодарил Премьер-министра за доверие и поддержку.

Вместе мы должны добиться успеха в реформировании судебной системы. Чрезвычайно важная реформа, без которой мы, как государство, не сможем двигаться вперед. И теперь у нас есть уникальный шанс достичь этой цели. Мандат граждан был очень ясен - в Республике Молдова должна быть справедливость.

Deputați în Parlamentul Republicii - Sputnik Молдова
Сергей Литвиненко
министр юстиции
Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Что ожидать от правительства Натальи Гаврилицы
6 августа, 22:20
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В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.

Список министров правительства:

Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
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