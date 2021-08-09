https://ru.sputnik.md/20210809/novogo-glavu-minyusta-predstavili-kollektivu-ministerstva-43728475.html
Нового главу Минюста представили коллективу министерства
Нового главу Минюста представили коллективу министерства
Серджиу Литвиненко представлен коллективу Министерство Юстиции Молдовы
2021-08-09T12:02+0300
2021-08-09T12:02+0300
2021-08-09T12:02+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новый министр юстиции Сергей Литвиненко был в понедельник официально представлен коллективу ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.Представляя нового главу министерства, председатель правительства Наталья Гаврилица заявила, что он должен "внести свой вклад в реализацию лучших реформ в сфере юстиции".Сергей Литвиненко поблагодарил Премьер-министра за доверие и поддержку.Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html
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в молдове
Нового главу Минюста представили коллективу министерства
Новый глава силового ведомства был официально представлен коллективу Министерства юстиции.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новый министр юстиции Сергей Литвиненко был в понедельник официально представлен коллективу ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.
Представляя нового главу министерства, председатель правительства Наталья Гаврилица заявила, что он должен "внести свой вклад в реализацию лучших реформ в сфере юстиции".
Наша главная цель - повысить доверие граждан к государству, государственным учреждениям. <...> Министерство юстиции призвано сыграть важную роль в достижении этих целей. У нас очень четкие цели в области реформы правосудия.
Наталья Гаврилица
премьер-министр
Сергей Литвиненко поблагодарил Премьер-министра за доверие и поддержку.
Вместе мы должны добиться успеха в реформировании судебной системы. Чрезвычайно важная реформа, без которой мы, как государство, не сможем двигаться вперед. И теперь у нас есть уникальный шанс достичь этой цели. Мандат граждан был очень ясен - в Республике Молдова должна быть справедливость.
Сергей Литвиненко
министр юстиции
Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация
.
Список министров правительства:
Андрей Спыну
- вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску
- вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский
- вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану
- вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко
- министр здравоохранения;
Анна Ревенко
- министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко
- министр юстиции;
Анатолий Носатый
- министр обороны;
Анатолий Топалэ
- министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу
- министр экономики;
Юлиана Кантараджиу
- министр окружающей среды;
Думитру Будянски
- министр финансов;
Серджиу Продан
- министр культуры;
Марчел Спатарь
- министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу
- министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.