https://ru.sputnik.md/20210809/novogo-glavu-minyusta-predstavili-kollektivu-ministerstva-43728475.html

Нового главу Минюста представили коллективу министерства

Нового главу Минюста представили коллективу министерства

Серджиу Литвиненко представлен коллективу Министерство Юстиции Молдовы

2021-08-09T12:02+0300

2021-08-09T12:02+0300

2021-08-09T12:02+0300

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43728051_570:949:2524:2048_1920x0_80_0_0_14abfffacd9b68970b02349fb5331796.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новый министр юстиции Сергей Литвиненко был в понедельник официально представлен коллективу ведомства, сообщила пресс-служба Минюста.Представляя нового главу министерства, председатель правительства Наталья Гаврилица заявила, что он должен "внести свой вклад в реализацию лучших реформ в сфере юстиции".Сергей Литвиненко поблагодарил Премьер-министра за доверие и поддержку.Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.

https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове