https://ru.sputnik.md/20210809/novye-pravila-dlya-uchaschikhsya-vuzov-rossii-43732238.html
Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России
Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России
Какие правила ввели вузы России для непривитых студентов
2021-08-09T14:32+0300
2021-08-09T14:32+0300
2021-08-09T14:32+0300
россия
в мире
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2917/40/29174004_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_4bb970d79ec10d34ecc36758df6c6747.jpg
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Переводить на "удаленку" не привитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе рекомендует Минобрнауки России, передает РИА Новости.Кроме того, для невакцинированных студентов рекомендровано организовывать особый режим посещения зданий вуза. Для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.Ведомство также посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.
https://ru.sputnik.md/20210702/Vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-v-vuzakh-RF-budut-obuchatsya-inostrantsy-35343634.html
https://ru.sputnik.md/20210531/primakov-naskolko-vostrebovano-obrazovanie-v-rossii-sredi-inostrannykh-studentov-34920325.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2917/40/29174004_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_5b27dc616f4574511826f6bbbaec956c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, студенты
Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России
Минобрнауки России рекомендовало перевести не вакцинированных от COVID-19 студентов на удаленное обучение.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik.
Переводить на "удаленку" не привитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе рекомендует Минобрнауки
России, передает РИА Новости
.
Кроме того, для невакцинированных студентов рекомендровано организовывать особый режим посещения зданий вуза. Для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.
Ведомство также посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.
Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.
Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков
рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России
нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.
Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.