https://ru.sputnik.md/20210809/novye-pravila-dlya-uchaschikhsya-vuzov-rossii-43732238.html

Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России

Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России

Какие правила ввели вузы России для непривитых студентов

2021-08-09T14:32+0300

2021-08-09T14:32+0300

2021-08-09T14:32+0300

россия

в мире

студенты

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Переводить на "удаленку" не привитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе рекомендует Минобрнауки России, передает РИА Новости.Кроме того, для невакцинированных студентов рекомендровано организовывать особый режим посещения зданий вуза. Для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.Ведомство также посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.

https://ru.sputnik.md/20210702/Vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-v-vuzakh-RF-budut-obuchatsya-inostrantsy-35343634.html

https://ru.sputnik.md/20210531/primakov-naskolko-vostrebovano-obrazovanie-v-rossii-sredi-inostrannykh-studentov-34920325.html

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в мире, студенты