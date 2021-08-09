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Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России
Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России
Какие правила ввели вузы России для непривитых студентов
2021-08-09T14:32+0300
2021-08-09T14:32+0300
россия
в мире
студенты
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Переводить на "удаленку" не привитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе рекомендует Минобрнауки России, передает РИА Новости.Кроме того, для невакцинированных студентов рекомендровано организовывать особый режим посещения зданий вуза. Для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.Ведомство также посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.
https://ru.sputnik.md/20210702/Vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-v-vuzakh-RF-budut-obuchatsya-inostrantsy-35343634.html
https://ru.sputnik.md/20210531/primakov-naskolko-vostrebovano-obrazovanie-v-rossii-sredi-inostrannykh-studentov-34920325.html
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в мире, студенты

Не привит - на удаленку: новые правила для учащихся вузов России

14:32 09.08.2021
145
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБиологический факультет МГУ
Биологический факультет МГУ - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Перейти в фотобанк
Минобрнауки России рекомендовало перевести не вакцинированных от COVID-19 студентов на удаленное обучение.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Переводить на "удаленку" не привитых от коронавируса студентов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе рекомендует Минобрнауки России, передает РИА Новости.
Кроме того, для невакцинированных студентов рекомендровано организовывать особый режим посещения зданий вуза. Для таких учащихся устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.
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Ведомство также посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.
Минобрнауки напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.
Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19. Кроме того, вузы могут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.
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Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что требований по обязательной иммунизации иностранных учащихся в России нет, однако при желании и наличии полиса ОМС они могут сделать прививку.
Кроме того, по его словам, вузы могут сами организовать вакцинацию приехавших из-за рубежа за свой счет.
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