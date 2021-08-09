https://ru.sputnik.md/20210809/obyavlena-data-pervogo-zasedaniya-pravitelstva-moldovy-43733228.html
Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы
Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы
Когда состоится первое заседание правительства Молдовы
2021-08-09T12:53+0300
2021-08-09T12:53+0300
2021-08-09T13:02+0300
правительство
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новые министры кабинета главы правительства Натальи Гаврилицы проведут первое заседание уже в понедельник, об этом сообщила пресс-служба кабмина.На минувшей неделе Гаврилица представила новых министров коллективам ведомств, главу Министерства обороны на правах главнокомандующего представила командному составу президент Майя Санду. Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
https://ru.sputnik.md/20210806/gavrilitsa-otpravilas-ministerstva-predstavlyayut-novykh-glav-43683989.html
https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html
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правительство, в молдове
Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы
12:53 09.08.2021 (обновлено: 13:02 09.08.2021)
В пресс-службе правительства Молдовы сообщили, что первое заседание нового кабмина пройдет в понедельник, 9 августа.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новые министры кабинета главы правительства Натальи Гаврилицы проведут первое заседание уже в понедельник, об этом сообщила пресс-служба кабмина.
На минувшей неделе Гаврилица представила новых министров коллективам ведомств, главу Министерства обороны на правах главнокомандующего представила командному составу президент Майя Санду.
Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация
.
Список министров правительства:
Андрей Спыну
- вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску
- вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский
- вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану
- вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко
- министр здравоохранения;
Анна Ревенко
- министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко
- министр юстиции;
Анатолий Носатый
- министр обороны;
Анатолий Топалэ
- министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу
- министр экономики;
Юлиана Кантараджиу
- министр окружающей среды;
Думитру Будянски
- министр финансов;
Серджиу Продан
- министр культуры;
Марчел Спатарь
- министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу
- министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.