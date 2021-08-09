https://ru.sputnik.md/20210809/obyavlena-data-pervogo-zasedaniya-pravitelstva-moldovy-43733228.html

Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы

Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы

Когда состоится первое заседание правительства Молдовы

2021-08-09T12:53+0300

2021-08-09T12:53+0300

2021-08-09T13:02+0300

правительство

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Новые министры кабинета главы правительства Натальи Гаврилицы проведут первое заседание уже в понедельник, об этом сообщила пресс-служба кабмина.На минувшей неделе Гаврилица представила новых министров коллективам ведомств, главу Министерства обороны на правах главнокомандующего представила командному составу президент Майя Санду. Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.

https://ru.sputnik.md/20210806/gavrilitsa-otpravilas-ministerstva-predstavlyayut-novykh-glav-43683989.html

https://ru.sputnik.md/20210806/chto-ozhidat-ot-pravitelstva-natali-gavrilitsy-43687132.html

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