https://ru.sputnik.md/20210809/osuzhdennuyu-na-8-let-za-moshennichestvo-ekstradirovali-v-moldovu-43732843.html

Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову

Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову

Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову

2021-08-09T13:15+0300

2021-08-09T13:15+0300

2021-08-09T13:15+0300

общество

прокуратура

мошенничество

интерпол

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Уроженка Молдовы, которая находилась в розыске по каналам Интерпола, была задержана в Венгрии и экстрадирована.По сообщению Генерального инспектората полиции, женщина в возрасте 63 лет, которая проживала в селе Крива Бричанского района, была объявлена в международный розыск в 2017 году.В Молдове она была обвинена в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к 8 годам лишения свободы.Подробностей дела, по которому обвиняется экстрадированная, полиция не распространила. Однако в 2013 году в прессе сообщалось о завершении следствия по делу заемно-сберегательной ассоциации в селе Крива. По этому делу директор и бухгалтер ассоциации были приговорены к 8 годам лишения свободы.По данным прокуратуры, в феврале 2009 года осужденные заключили с клиентом договор о сбережении средств на сумму 20 тысяч евро. Однако в финансовой документации контракт не отразили, а деньги присвоили.

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2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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прокуратура, мошенничество, интерпол