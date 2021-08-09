Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210809/osuzhdennuyu-na-8-let-za-moshennichestvo-ekstradirovali-v-moldovu-43732843.html
Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову
Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову
Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову
2021-08-09T13:15+0300
2021-08-09T13:15+0300
общество
прокуратура
мошенничество
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0b/33579517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bd109fae48b06b1d8e7eb13ea16103ef.jpg
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Уроженка Молдовы, которая находилась в розыске по каналам Интерпола, была задержана в Венгрии и экстрадирована.По сообщению Генерального инспектората полиции, женщина в возрасте 63 лет, которая проживала в селе Крива Бричанского района, была объявлена в международный розыск в 2017 году.В Молдове она была обвинена в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к 8 годам лишения свободы.Подробностей дела, по которому обвиняется экстрадированная, полиция не распространила. Однако в 2013 году в прессе сообщалось о завершении следствия по делу заемно-сберегательной ассоциации в селе Крива. По этому делу директор и бухгалтер ассоциации были приговорены к 8 годам лишения свободы.По данным прокуратуры, в феврале 2009 года осужденные заключили с клиентом договор о сбережении средств на сумму 20 тысяч евро. Однако в финансовой документации контракт не отразили, а деньги присвоили.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0b/33579517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ff52a92ce4c40863b3200aa32b84f24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прокуратура, мошенничество, интерпол

Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову

13:15 09.08.2021
7
© Inquam Photos / Octav GaneaJustiție, ciocan
Justiție, ciocan - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Inquam Photos / Octav Ganea
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Женщина была объявлена в розыск по каналам Интерпола, после задержания сотрудники международной правоохранительной организации сопроводили ее в Кишинев.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Уроженка Молдовы, которая находилась в розыске по каналам Интерпола, была задержана в Венгрии и экстрадирована.
По сообщению Генерального инспектората полиции, женщина в возрасте 63 лет, которая проживала в селе Крива Бричанского района, была объявлена в международный розыск в 2017 году.
В Молдове она была обвинена в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к 8 годам лишения свободы.
© Photo : Poliția Republicii MoldovaУроженка Молдовы задержана Интерполом в Венгрии.
O moldoveancă a fost extrădată din Ungaria - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Уроженка Молдовы задержана Интерполом в Венгрии.
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Подробностей дела, по которому обвиняется экстрадированная, полиция не распространила. Однако в 2013 году в прессе сообщалось о завершении следствия по делу заемно-сберегательной ассоциации в селе Крива. По этому делу директор и бухгалтер ассоциации были приговорены к 8 годам лишения свободы.
По данным прокуратуры, в феврале 2009 года осужденные заключили с клиентом договор о сбережении средств на сумму 20 тысяч евро. Однако в финансовой документации контракт не отразили, а деньги присвоили.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:15Осужденную на 8 лет за мошенничество экстрадировали в Молдову
13:02Ковидная статистика: в мире свыше 202 миллионов инфицированных
12:53Объявлена дата первого заседания правительства Молдовы
12:51По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура
12:32До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР
12:15Из продажи в Молдове изъяты сотни тысяч порций импортного мороженого
12:02Нового главу Минюста представили коллективу министерства
11:44Скончался российский правозащитник Сергей Ковалев
11:20Панорамному скверу в столице угрожают оползни
11:10Где в Кишиневе 9 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:55Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей
10:40В КНР стартуют российско-китайские военные учения
10:20"Лупит" по Японии: тайфун несет оползни и подтопления
09:55Молдавские спасатели отправились в Грецию тушить пожары
09:40SputnikPro возвращается в офлайн-формате
09:19Серьезное ДТП в Бричанах: погиб подросток
09:00Токарчук: пора закупать много кислорода, идет новая волна
08:45Мир за сутки: хакеры и вакцина, потоп в Небраске и вечеринка со стрельбой
08:30Анонимный кибернетический фашизм – к чему идут соцсети
08:00Шаповалов: потери и приобретения Молдовы за 30 лет