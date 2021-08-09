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Панорамному скверу в столице угрожают оползни
Панорамному скверу в столице угрожают оползни
Панорамному скверу в Кишиневе угрожают оползни
2021-08-09T11:20+0300
2021-08-09T11:20+0300
столица
сквер
мэрия кишинева
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Панорамный сквер на улице Марии Дрэган в секторе Чеканы будет реконструирован в связи с оползнями в этой зоне.Сквер был обустроен в 2019 году, но "риски, которые могут возникнуть, тогда не были учтены", сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Градоначальник отметил, что в настоящее время в целях безопасности часть сквера ограничена для посещения. Реабилитационные работы будут включать укрепление откоса путем строительства подпорной стены, а на территории, прилегающей к скверу, будет оборудована площадка для фитнеса и других тренировок.Работы будут проведены по проекту, который разрабатывает одна из компаний, нанятых мэрией столицы. В проект войдет и геологическое исследование с целью укрепления грунта сквера от оползней.
https://ru.sputnik.md/20210705/moldovu-zataplivaet-dozhdem-politsiya-vystupila-s-rekomendatsiyami-35367630.html
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Александр Исаев
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столица, сквер, мэрия кишинева

Панорамному скверу в столице угрожают оползни

11:20 09.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausРемонт дороги
Ремонт дороги - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Часть обзорной аллеи закрыта для посещения для безопасности горожан, будет проведено укрепление грунта.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Панорамный сквер на улице Марии Дрэган в секторе Чеканы будет реконструирован в связи с оползнями в этой зоне.
Сквер был обустроен в 2019 году, но "риски, которые могут возникнуть, тогда не были учтены", сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Градоначальник отметил, что в настоящее время в целях безопасности часть сквера ограничена для посещения. Реабилитационные работы будут включать укрепление откоса путем строительства подпорной стены, а на территории, прилегающей к скверу, будет оборудована площадка для фитнеса и других тренировок.
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Работы будут проведены по проекту, который разрабатывает одна из компаний, нанятых мэрией столицы. В проект войдет и геологическое исследование с целью укрепления грунта сквера от оползней.
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