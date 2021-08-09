https://ru.sputnik.md/20210809/panoramnomu-skveru-v-stolitse-ugrozhayut-opolzni-43727741.html

Панорамному скверу в столице угрожают оползни

Панорамному скверу в столице угрожают оползни

Панорамному скверу в Кишиневе угрожают оползни

2021-08-09T11:20+0300

2021-08-09T11:20+0300

2021-08-09T11:20+0300

столица

сквер

мэрия кишинева

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Панорамный сквер на улице Марии Дрэган в секторе Чеканы будет реконструирован в связи с оползнями в этой зоне.Сквер был обустроен в 2019 году, но "риски, которые могут возникнуть, тогда не были учтены", сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Градоначальник отметил, что в настоящее время в целях безопасности часть сквера ограничена для посещения. Реабилитационные работы будут включать укрепление откоса путем строительства подпорной стены, а на территории, прилегающей к скверу, будет оборудована площадка для фитнеса и других тренировок.Работы будут проведены по проекту, который разрабатывает одна из компаний, нанятых мэрией столицы. В проект войдет и геологическое исследование с целью укрепления грунта сквера от оползней.

https://ru.sputnik.md/20210705/moldovu-zataplivaet-dozhdem-politsiya-vystupila-s-rekomendatsiyami-35367630.html

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2021

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столица, сквер, мэрия кишинева