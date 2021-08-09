https://ru.sputnik.md/20210809/pervoe-zasedanie-novogo-pravitelstva-moldovy-43738226.html

Первое заседание нового правительства Молдовы

Первое заседание нового правительства Молдовы

Видео трансляция первого заседания правительства Молдовы под руководством премьера Натальи Гаврилицы.

2021-08-09T15:38+0300

2021-08-09T15:38+0300

2021-08-09T16:00+0300

видео

правительство молдовы

первое заседание

наталья гаврилица

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Новые министры правительства Молдовы собрались на первое заседание 9 августа.На минувшей неделе Наталья Гаврилица представила новых министров коллективам ведомств, главу Министерства обороны на правах главнокомандующего представила командному составу президент Майя Санду.Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

правительство молдовы, первое заседание, наталья гаврилица, видео