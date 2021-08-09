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Первое заседание нового правительства Молдовы
Первое заседание нового правительства Молдовы
Видео трансляция первого заседания правительства Молдовы под руководством премьера Натальи Гаврилицы.
2021-08-09T15:38+0300
2021-08-09T16:00+0300
видео
правительство молдовы
первое заседание
наталья гаврилица
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Новые министры правительства Молдовы собрались на первое заседание 9 августа.На минувшей неделе Наталья Гаврилица представила новых министров коллективам ведомств, главу Министерства обороны на правах главнокомандующего представила командному составу президент Майя Санду.Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Список министров правительства:Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;Алла Немеренко - министр здравоохранения;Анна Ревенко - министр внутренних дел;Сергей Литвиненко - министр юстиции;Анатолий Носатый - министр обороны;Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;Серджиу Гайбу - министр экономики;Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;Думитру Будянски - министр финансов;Серджиу Продан - министр культуры;Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
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правительство молдовы, первое заседание, наталья гаврилица, видео

Первое заседание нового правительства Молдовы

15:38 09.08.2021 (обновлено: 16:00 09.08.2021)
190
© Privesc Eu
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Первое заседание нового кабинета министров Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы проходит в понедельник.
Новые министры правительства Молдовы собрались на первое заседание 9 августа.
На минувшей неделе Наталья Гаврилица представила новых министров коллективам ведомств, главу Министерства обороны на правах главнокомандующего представила командному составу президент Майя Санду.
Правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе 6 августа. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").

Список министров правительства:

Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
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