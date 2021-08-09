https://ru.sputnik.md/20210809/po-delu-o-makhinatsiyakh-s-zemley-zaderzhany-18-chelovek---genprokuratura-43733066.html

По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура

По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура

Задержаниям предшествовали десятки обысков. 09.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-09T12:51+0300

2021-08-09T12:51+0300

2021-08-09T13:12+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. В числе задержанных — 6 сотрудников института и 12 представителей предпринимательской среды, сообщается в распространенном Генеральной прокуратурой пресс-релизе.Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.В деле о пассивном и активном коррумпировании и извлечении выгоды из влияния фигурируют сотрудники госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" (IPOT) и ряд предпринимателей.

https://ru.sputnik.md/20210809/prokuratura-provela-masshtabnye-obyski-delu-makhinatsiyakh-zemley-43726702.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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