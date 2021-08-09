https://ru.sputnik.md/20210809/po-delu-o-makhinatsiyakh-s-zemley-zaderzhany-18-chelovek---genprokuratura-43733066.html
По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура
По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура
Задержаниям предшествовали десятки обысков. 09.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-09T12:51+0300
2021-08-09T12:51+0300
2021-08-09T13:12+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. В числе задержанных — 6 сотрудников института и 12 представителей предпринимательской среды, сообщается в распространенном Генеральной прокуратурой пресс-релизе.Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.В деле о пассивном и активном коррумпировании и извлечении выгоды из влияния фигурируют сотрудники госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" (IPOT) и ряд предпринимателей.
https://ru.sputnik.md/20210809/prokuratura-provela-masshtabnye-obyski-delu-makhinatsiyakh-zemley-43726702.html
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Александр Исаев
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в молдове
По делу о махинациях с землей задержаны 18 человек - Генпрокуратура
12:51 09.08.2021 (обновлено: 13:12 09.08.2021)
Задержаниям предшествовали десятки обысков.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. В числе задержанных — 6 сотрудников института и 12 представителей предпринимательской среды, сообщается в распространенном Генеральной прокуратурой пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.
В деле о пассивном и активном коррумпировании и извлечении выгоды из влияния фигурируют сотрудники госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" (IPOT) и ряд предпринимателей.