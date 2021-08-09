https://ru.sputnik.md/20210809/pravitelstvo-chistka-naznacenia-moldova-43745862.html
"Тотальная чистка" - в правительстве приняты решения о новых назначениях
"Тотальная чистка" - в правительстве приняты решения о новых назначениях
На первом заседании правительства Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе в понедельник, произведен ряд назначений и отставок
2021-08-09T16:48+0300
2021-08-09T16:48+0300
2021-08-09T16:55+0300
политика
правительство
госсекретарь
премьер-министр
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. На первом заседании правительства Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе в понедельник, произведен ряд назначений и отставок в аппарате министерств, а также в правительственных агентствах.Так, в Министерстве финансов с поста госсекретаря уволена Габриела Кунева на основе собственного заявления.В Минэкономики уволены с постов госсекретарей Юлиана Дрэгэлин, Михаил Лупашку и Мариана Ботезату.Должности госсекретаря в МИДЕИ лишились Даниела Кужба, Думитру Соколан и Георге Леука. На один из постов государственных секретарей в министерстве назначен Вячеслав Добындэ.В Министерстве юстиции уволены с должности госсекретаря Александру Плешка и Татьяна Твердун, а назначена на этот пост Вероника Михайлов-Морару.В МВД с должности госсекретаря уволены Мариана Грама, Корнел Лебединский, Георге Балан и Серджиу Головач. На эти посты назначены Серджиу Диакону и новый начальник Пограничной полиции Росиан Василой.В Минобороны уволены госсекретари Аурел Фондос и Владимир Илиев. Назначены Валериу Мижа и Серджиу Плоп.В Министерстве сельского хозяйства уволены госсекретари Михай Македон, Татьяна Нисторикэ и Генадие Юрко. Назначен Серджиу Герчиу.Родика Иорданов назначена госсекретарем Министерства окружающей среды.В Минобразования уволены госсекретари Иван Георгиу и Наталья Грыу.В Минздраве уволены госсекретари Татьяна Затык и Денис Чернеля. Назначены Зинаида Безверхный и Светлана Николаеску.Анатолие Гилаш был уволен с поста гендиректора Агентства земельных отношений и кадастра, Елена Белякова – с поста гендиректора Агентства межэтнических отношений, Генадий Цепордей потерял кресло гендиректора Агентства публичной собственности, Виорел Юстин уволен с поста гендиректора Агентства интеллектуальной собственности, а Валентина Булига уволена с поста гендиректора Национальной кассы медицинского страхования.
https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html
https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html
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правительство, госсекретарь, премьер-министр
"Тотальная чистка" - в правительстве приняты решения о новых назначениях
16:48 09.08.2021 (обновлено: 16:55 09.08.2021)
Первое заседание нового кабинета министров длилось всего 35 минут, но за это время успели заменить или отправить в отставку целый ряд чиновников.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. На первом заседании правительства Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе в понедельник, произведен ряд назначений и отставок в аппарате министерств, а также в правительственных агентствах.
Так, в Министерстве финансов с поста госсекретаря уволена Габриела Кунева на основе собственного заявления.
В Минэкономики уволены с постов госсекретарей Юлиана Дрэгэлин, Михаил Лупашку и Мариана Ботезату.
Должности госсекретаря в МИДЕИ лишились Даниела Кужба, Думитру Соколан и Георге Леука. На один из постов государственных секретарей в министерстве назначен Вячеслав Добындэ.
В Министерстве юстиции уволены с должности госсекретаря Александру Плешка и Татьяна Твердун, а назначена на этот пост Вероника Михайлов-Морару.
В МВД с должности госсекретаря уволены Мариана Грама, Корнел Лебединский, Георге Балан и Серджиу Головач. На эти посты назначены Серджиу Диакону и новый начальник Пограничной полиции Росиан Василой.
В Минобороны уволены госсекретари Аурел Фондос и Владимир Илиев. Назначены Валериу Мижа и Серджиу Плоп.
В Министерстве сельского хозяйства уволены госсекретари Михай Македон, Татьяна Нисторикэ и Генадие Юрко. Назначен Серджиу Герчиу.
Родика Иорданов назначена госсекретарем Министерства окружающей среды.
В Минобразования уволены госсекретари Иван Георгиу и Наталья Грыу.
В Минздраве уволены госсекретари Татьяна Затык и Денис Чернеля. Назначены Зинаида Безверхный и Светлана Николаеску.
Анатолие Гилаш был уволен с поста гендиректора Агентства земельных отношений и кадастра, Елена Белякова – с поста гендиректора Агентства межэтнических отношений, Генадий Цепордей потерял кресло гендиректора Агентства публичной собственности, Виорел Юстин уволен с поста гендиректора Агентства интеллектуальной собственности, а Валентина Булига уволена с поста гендиректора Национальной кассы медицинского страхования.