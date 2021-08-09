https://ru.sputnik.md/20210809/pravitelstvo-chistka-naznacenia-moldova-43745862.html

"Тотальная чистка" - в правительстве приняты решения о новых назначениях

"Тотальная чистка" - в правительстве приняты решения о новых назначениях

На первом заседании правительства Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе в понедельник, произведен ряд назначений и отставок

2021-08-09T16:48+0300

2021-08-09T16:48+0300

2021-08-09T16:55+0300

политика

правительство

госсекретарь

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689054_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_4005c7746624dbbe46f4466459b2cf64.jpg

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. На первом заседании правительства Натальи Гаврилицы, которое состоялось в Кишиневе в понедельник, произведен ряд назначений и отставок в аппарате министерств, а также в правительственных агентствах.Так, в Министерстве финансов с поста госсекретаря уволена Габриела Кунева на основе собственного заявления.В Минэкономики уволены с постов госсекретарей Юлиана Дрэгэлин, Михаил Лупашку и Мариана Ботезату.Должности госсекретаря в МИДЕИ лишились Даниела Кужба, Думитру Соколан и Георге Леука. На один из постов государственных секретарей в министерстве назначен Вячеслав Добындэ.В Министерстве юстиции уволены с должности госсекретаря Александру Плешка и Татьяна Твердун, а назначена на этот пост Вероника Михайлов-Морару.В МВД с должности госсекретаря уволены Мариана Грама, Корнел Лебединский, Георге Балан и Серджиу Головач. На эти посты назначены Серджиу Диакону и новый начальник Пограничной полиции Росиан Василой.В Минобороны уволены госсекретари Аурел Фондос и Владимир Илиев. Назначены Валериу Мижа и Серджиу Плоп.В Министерстве сельского хозяйства уволены госсекретари Михай Македон, Татьяна Нисторикэ и Генадие Юрко. Назначен Серджиу Герчиу.Родика Иорданов назначена госсекретарем Министерства окружающей среды.В Минобразования уволены госсекретари Иван Георгиу и Наталья Грыу.В Минздраве уволены госсекретари Татьяна Затык и Денис Чернеля. Назначены Зинаида Безверхный и Светлана Николаеску.Анатолие Гилаш был уволен с поста гендиректора Агентства земельных отношений и кадастра, Елена Белякова – с поста гендиректора Агентства межэтнических отношений, Генадий Цепордей потерял кресло гендиректора Агентства публичной собственности, Виорел Юстин уволен с поста гендиректора Агентства интеллектуальной собственности, а Валентина Булига уволена с поста гендиректора Национальной кассы медицинского страхования.

https://ru.sputnik.md/20210809/glavoy-pogranichnoy-politsii-naznachen-rosian-vasiloy-43743272.html

https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

правительство, госсекретарь, премьер-министр