https://ru.sputnik.md/20210809/prezident-sandu-sozyvaet-10-avgusta-vysshiy-sovet-bezopasnosti-43749698.html
Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности
2021-08-09T19:21+0300
2021-08-09T19:21+0300
2021-08-09T19:21+0300
политика
майя санду
высший совет безопасности
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности. Сообщается, что главным вопросом, который будет рассматриваться на заседании, станут меры, предпринимаемые правоохранительными органами Молдовы, для снижения возможности уклонения от наказания лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование по громким коррупционным делам.Начало заседания ВСБ - 11.00 десятого августа в здании парламента.
https://ru.sputnik.md/20210809/pravitelstvo-chistka-naznacenia-moldova-43745862.html
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майя санду, высший совет безопасности
Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
Будут обсуждаться вопросы неотвратимости наказания для фигурантов громких коррупционных дел.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности.
Сообщается, что главным вопросом, который будет рассматриваться на заседании, станут меры, предпринимаемые правоохранительными органами Молдовы, для снижения возможности уклонения от наказания лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование по громким коррупционным делам.
Начало заседания ВСБ - 11.00 десятого августа в здании парламента.