https://ru.sputnik.md/20210809/prezident-sandu-sozyvaet-10-avgusta-vysshiy-sovet-bezopasnosti-43749698.html

Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности

Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности

Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности

2021-08-09T19:21+0300

2021-08-09T19:21+0300

2021-08-09T19:21+0300

политика

майя санду

высший совет безопасности

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности. Сообщается, что главным вопросом, который будет рассматриваться на заседании, станут меры, предпринимаемые правоохранительными органами Молдовы, для снижения возможности уклонения от наказания лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование по громким коррупционным делам.Начало заседания ВСБ - 11.00 десятого августа в здании парламента.

https://ru.sputnik.md/20210809/pravitelstvo-chistka-naznacenia-moldova-43745862.html

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2021

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майя санду, высший совет безопасности