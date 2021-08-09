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https://ru.sputnik.md/20210809/prezident-sandu-sozyvaet-10-avgusta-vysshiy-sovet-bezopasnosti-43749698.html
Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности
Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности
2021-08-09T19:21+0300
2021-08-09T19:21+0300
политика
майя санду
высший совет безопасности
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности. Сообщается, что главным вопросом, который будет рассматриваться на заседании, станут меры, предпринимаемые правоохранительными органами Молдовы, для снижения возможности уклонения от наказания лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование по громким коррупционным делам.Начало заседания ВСБ - 11.00 десятого августа в здании парламента.
https://ru.sputnik.md/20210809/pravitelstvo-chistka-naznacenia-moldova-43745862.html
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майя санду, высший совет безопасности

Президент Санду созывает 10 августа Высший совет безопасности

19:21 09.08.2021
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© Photo : Facebook / Președinția Republicii MoldovaПрезидент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности
Президент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Будут обсуждаться вопросы неотвратимости наказания для фигурантов громких коррупционных дел.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созывает на вторник, 10 августа, заседание Высшего совета безопасности.
Сообщается, что главным вопросом, который будет рассматриваться на заседании, станут меры, предпринимаемые правоохранительными органами Молдовы, для снижения возможности уклонения от наказания лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование по громким коррупционным делам.
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Политика
"Тотальная чистка" - в правительстве приняты решения о новых назначениях
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6
Начало заседания ВСБ - 11.00 десятого августа в здании парламента.
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