https://ru.sputnik.md/20210809/prognoz-pogody-moldova-ponedelnik-9-avgusta-43719045.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет начало недели
Самый точный прогноз погоды: каким будет начало недели
Точный прогноз погоды в Молдове сегодня в понедельник 9 августа, 10 и 11 августа
2021-08-09T07:00+0300
2021-08-09T07:00+0300
2021-08-09T07:00+0300
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погода
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 августа: ночью от +17 до +19 днем от +28 до +30.Во вторник, 10 августа, ожидается теплый день с грозами, температура воздуха достигнет +33. Так же будет и 11 августа. Затем, 12 и 13 августа, будет до +30, без осадков.Праздники и народные приметыДевятого августа православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона. По некоторым данным он родился примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник.Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон решает посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям. Так, например, он безвозмездно лечил всех больных, активно помогал христианам, находившимся в тюрьмах. Пантелеймон был арестован и отправлен на суд к императору Максимилиану, который стал призывать Пантелеймона отречься от веры во Христа.Однако сам Пантелеймон предложил императору найти больного человека и пригласить самого лучшего врача. Когда это было сделано, то стали пытаться вылечить больного, и у обычного врача это сделать не получилось. Пантелеймон же исцелил несчастного и многие свидетели этого чуда обратились в веру. Максимилиан же разгневался и велел казнить Пантелеймона. В православии Пантелеймон известен как покровитель воинов и целитель.Люди верили, что все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами. Считалось, если в этот день сильно стрекочут и прыгают кузнечики, то погода будет ясной и сухой. Также люди полагали, что если 9 августа погода переменчива, такой же непостоянной будет вся осень.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, молдова, погода
Самый точный прогноз погоды: каким будет начало недели
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 9 августа: ночью от +17 до +19 днем от +28 до +30.
Во вторник, 10 августа, ожидается теплый день с грозами, температура воздуха достигнет +33. Так же будет и 11 августа. Затем, 12 и 13 августа, будет до +30, без осадков.
Праздники и народные приметы
Девятого августа православная церковь чтит память великомученика Пантелеймона. По некоторым данным он родился примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник.
Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон решает посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям. Так, например, он безвозмездно лечил всех больных, активно помогал христианам, находившимся в тюрьмах. Пантелеймон был арестован и отправлен на суд к императору Максимилиану, который стал призывать Пантелеймона отречься от веры во Христа.
Однако сам Пантелеймон предложил императору найти больного человека и пригласить самого лучшего врача. Когда это было сделано, то стали пытаться вылечить больного, и у обычного врача это сделать не получилось. Пантелеймон же исцелил несчастного и многие свидетели этого чуда обратились в веру. Максимилиан же разгневался и велел казнить Пантелеймона. В православии Пантелеймон известен как покровитель воинов и целитель.
Люди верили, что все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами. Считалось, если в этот день сильно стрекочут и прыгают кузнечики, то погода будет ясной и сухой. Также люди полагали, что если 9 августа погода переменчива, такой же непостоянной будет вся осень.