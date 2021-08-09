https://ru.sputnik.md/20210809/prokuratura-provela-masshtabnye-obyski-delu-makhinatsiyakh-zemley-43726702.html

Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей

Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей

Прокуратура Молдвоы провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей

2021-08-09T10:55+0300

2021-08-09T10:55+0300

2021-08-09T10:55+0300

общество

земля

прокуратура

коррупция

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" (IPOT) и ряд предпринимателей, сообщила в понедельник Генпрокуратура.Уголовное дело было возбуждено в начале этого года по факту злоупотребления служебным положением, пассивной коррупции, активной коррупции и злоупотребления влиянием.По данным следствия, в период с марта по июль 2021 года специалисты IPOT требовали и получали от коммерсантов суммы от 250 до 2000 евро. В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.

https://ru.sputnik.md/20210728/obyski-v-raysovet-criuleni-zaderzhan-glavnyy-arkhitektor-i-direktor-firmy-43332363.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

земля, прокуратура, коррупция