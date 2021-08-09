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Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей
Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей
Прокуратура Молдвоы провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей
2021-08-09T10:55+0300
2021-08-09T10:55+0300
общество
земля
прокуратура
коррупция
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" (IPOT) и ряд предпринимателей, сообщила в понедельник Генпрокуратура.Уголовное дело было возбуждено в начале этого года по факту злоупотребления служебным положением, пассивной коррупции, активной коррупции и злоупотребления влиянием.По данным следствия, в период с марта по июль 2021 года специалисты IPOT требовали и получали от коммерсантов суммы от 250 до 2000 евро. В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.
https://ru.sputnik.md/20210728/obyski-v-raysovet-criuleni-zaderzhan-glavnyy-arkhitektor-i-direktor-firmy-43332363.html
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земля, прокуратура, коррупция

Прокуратура провела масштабные обыски по делу о махинациях с землей

10:55 09.08.2021
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© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкТрактор на поле
Трактор на поле - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В деле замешаны десятки предпринимателей и сотрудники Государственного проектного института.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела, в котором фигурируют сотрудники госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" (IPOT) и ряд предпринимателей, сообщила в понедельник Генпрокуратура.
Уголовное дело было возбуждено в начале этого года по факту злоупотребления служебным положением, пассивной коррупции, активной коррупции и злоупотребления влиянием.
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По данным следствия, в период с марта по июль 2021 года специалисты IPOT требовали и получали от коммерсантов суммы от 250 до 2000 евро. В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.
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