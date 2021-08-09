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Пьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП
Пьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП
Нетрезвый водитель "Рено" потерял контроль над автомобилем и врезался в FORD Transit
2021-08-09T21:39+0300
2021-08-09T22:18+0300
дтп
жертва
алкоголь в крови
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В понедельник, девятого августа, в середине дня в сорокскую полицию поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, которое произошло на въезде в село Шолканы."Сотрудники полиции установили, что автомобилем Renault Megan управлял 32-летний мужчина без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения. Последующий тест выявил концентрацию алкоголя 1,33 мг/л в выдыхаемом воздухе. В салоне также находился 59-летний пассажир", - сообщает молдавское полицейское ведомство.Сообщается, что нетрезвый водитель Renault потерял контроль над автомобилем и врезался в FORD Transit, за рулем которого находился мужчина 52-х лет.В результате удара пассажир Renault погиб на месте. Двум другим участниками ДТП оказала помощь бригада прибывшей на место происшествия скорой.По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Дмитрий Терехов
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дтп, жертва, алкоголь в крови, в молдове

Пьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП

21:39 09.08.2021 (обновлено: 22:18 09.08.2021)
222
© Photo : IP SorocaAccident fatal la Soroca
Accident fatal la Soroca - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Photo : IP Soroca
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Нетрезвый водитель Renault потерял контроль над автомобилем и врезался в FORD Transit.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В понедельник, девятого августа, в середине дня в сорокскую полицию поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, которое произошло на въезде в село Шолканы.
"Сотрудники полиции установили, что автомобилем Renault Megan управлял 32-летний мужчина без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения. Последующий тест выявил концентрацию алкоголя 1,33 мг/л в выдыхаемом воздухе. В салоне также находился 59-летний пассажир", - сообщает молдавское полицейское ведомство.
Сообщается, что нетрезвый водитель Renault потерял контроль над автомобилем и врезался в FORD Transit, за рулем которого находился мужчина 52-х лет.
В результате удара пассажир Renault погиб на месте. Двум другим участниками ДТП оказала помощь бригада прибывшей на место происшествия скорой.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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