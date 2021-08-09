https://ru.sputnik.md/20210809/pyanyy-bez-prav--voditeli-ustroil-smertelnoe-dtp-43752514.html

Пьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП

Пьяный и без прав - в Сорокской районе водитель устроил смертельное ДТП

Нетрезвый водитель "Рено" потерял контроль над автомобилем и врезался в FORD Transit

2021-08-09T21:39+0300

2021-08-09T21:39+0300

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дтп

жертва

алкоголь в крови

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. В понедельник, девятого августа, в середине дня в сорокскую полицию поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, которое произошло на въезде в село Шолканы."Сотрудники полиции установили, что автомобилем Renault Megan управлял 32-летний мужчина без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения. Последующий тест выявил концентрацию алкоголя 1,33 мг/л в выдыхаемом воздухе. В салоне также находился 59-летний пассажир", - сообщает молдавское полицейское ведомство.Сообщается, что нетрезвый водитель Renault потерял контроль над автомобилем и врезался в FORD Transit, за рулем которого находился мужчина 52-х лет.В результате удара пассажир Renault погиб на месте. Двум другим участниками ДТП оказала помощь бригада прибывшей на место происшествия скорой.По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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2021

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дтп, жертва, алкоголь в крови, в молдове