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Погодные рекорды Молдовы 9 августа
Погодные рекорды Молдовы 9 августа
Погодные рекорды Молдовы 9 августа
2021-08-09T00:01+0300
2021-08-09T02:59+0300
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Самое холодное девятое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более ста лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1916 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 9 августа зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +35,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 9 августа

00:01 09.08.2021 (обновлено: 02:59 09.08.2021)
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© AFP 2021 / Joe KlamarТакса
Такса - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / Joe Klamar
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Самое холодное девятое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более ста лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1916 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 9 августа зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +35,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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