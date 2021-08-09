https://ru.sputnik.md/20210809/rekordy-moldovy-9-avgusta-43720689.html

Погодные рекорды Молдовы 9 августа

Погодные рекорды Молдовы 9 августа

Погодные рекорды Молдовы 9 августа

2021-08-09T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Самое холодное девятое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более ста лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1916 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 9 августа зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +35,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, погода, рекорды