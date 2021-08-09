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До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР
До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР
Под каким флагом и гимном на ОИ-2022 в Пекине выступит Россия
2021-08-09T12:32+0300
2021-08-09T12:32+0300
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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна, а форма олимпийцев находится на финальной стадии согласования, сообщил РИА Новости президент ОКР Станислав Поздняков.Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. Тем не менее на Олимпийских играх в Токио российским спортсменам разрешили использовать цвета национального флага на форме. WADA выражало разочарование в связи с решением CAS, но признало, что его нужно принять."Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", - сообщил Поздняков РИА Новости.
https://ru.sputnik.md/20210406/Foto-testovyye-sorevnovaniya-k-Olimpiade-2022-v-Pekine-34272727.html
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в мире, россия

До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР

12:32 09.08.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Гимн России на Олимпиаде в Пекине снова заменит музыка Петра Ильича Чайковского.
КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна, а форма олимпийцев находится на финальной стадии согласования, сообщил РИА Новости президент ОКР Станислав Поздняков.
Фигуристка во время тестовых соревнований зимних Олимпийских игр 2022 во дворце спорта Capital Indoor Stadium в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 06.04.2021
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Фото: тестовые соревнования к Олимпиаде-2022 в Пекине
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Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. Тем не менее на Олимпийских играх в Токио российским спортсменам разрешили использовать цвета национального флага на форме. WADA выражало разочарование в связи с решением CAS, но признало, что его нужно принять.
Спортсмены сборной США на параде атлетов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
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"Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", - сообщил Поздняков РИА Новости.
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