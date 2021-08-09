https://ru.sputnik.md/20210809/rossiya-na-oi-2022-vystupit-pod-flagom-okr-43726569.html

До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР

До свидания, Токио - здравствуй, Пекин: Россия на ОИ-2022 выступит под флагом ОКР

Под каким флагом и гимном на ОИ-2022 в Пекине выступит Россия

2021-08-09T12:32+0300

2021-08-09T12:32+0300

2021-08-09T12:32+0300

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КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна, а форма олимпийцев находится на финальной стадии согласования, сообщил РИА Новости президент ОКР Станислав Поздняков.Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. Тем не менее на Олимпийских играх в Токио российским спортсменам разрешили использовать цвета национального флага на форме. WADA выражало разочарование в связи с решением CAS, но признало, что его нужно принять."Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции", - сообщил Поздняков РИА Новости.

https://ru.sputnik.md/20210406/Foto-testovyye-sorevnovaniya-k-Olimpiade-2022-v-Pekine-34272727.html

https://ru.sputnik.md/20210808/itogi-olimpiady-2020-43713609.html

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