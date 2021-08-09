https://ru.sputnik.md/20210809/rost-prodazha-elektromobili-43739036.html
Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
Через 20 лет мировые продажи электромобилей году вырастут с трех миллионов до 66 миллионов.
2021-08-09T18:56+0300
2021-08-09T18:56+0300
2021-08-09T19:06+0300
общество
электромобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0e/35112904_0:245:3000:1933_1920x0_80_0_0_8d6e47d6ccbd2866d4ca4bdf560fa4bc.jpg
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов, переедают Известия со ссылкой на Bloomberg.По прогнозам экспертов, к 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.Отмечается, что лидерами по переходу на электрические автомобили станут Китай и страны Европы.
https://ru.sputnik.md/20210806/ssha-2020-god-polovina-avtomobili-elektro-43657943.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0e/35112904_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_46b5df4fc5b2cb8a78a02af2d8e79d0c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электромобили
Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
18:56 09.08.2021 (обновлено: 19:06 09.08.2021)
Одними из первых массово перейдут на электромобили Китай и страны Европы.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik.
Через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов, переедают Известия
со ссылкой на Bloomberg.
По прогнозам экспертов, к 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.
Отмечается, что лидерами по переходу на электрические автомобили станут Китай и страны Европы.