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Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей
Через 20 лет мировые продажи электромобилей году вырастут с трех миллионов до 66 миллионов.
2021-08-09T18:56+0300
2021-08-09T19:06+0300
общество
электромобили
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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов, переедают Известия со ссылкой на Bloomberg.По прогнозам экспертов, к 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.Отмечается, что лидерами по переходу на электрические автомобили станут Китай и страны Европы.
https://ru.sputnik.md/20210806/ssha-2020-god-polovina-avtomobili-elektro-43657943.html
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электромобили

Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей

18:56 09.08.2021 (обновлено: 19:06 09.08.2021)
88
© AP Photo / Damian DovarganesАвтомобиль на улице Sunset Boulevard в Лос-Анджелесе, США
Автомобиль на улице Sunset Boulevard в Лос-Анджелесе, США - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Damian Dovarganes
Одними из первых массово перейдут на электромобили Китай и страны Европы.
КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов, переедают Известия со ссылкой на Bloomberg.
По прогнозам экспертов, к 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.
Электрозарядка - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Общество
В США к 2030 году половина продаваемых автомобилей будут электрическими
6 августа, 11:33
138
Отмечается, что лидерами по переходу на электрические автомобили станут Китай и страны Европы.
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