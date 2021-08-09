https://ru.sputnik.md/20210809/rost-prodazha-elektromobili-43739036.html

Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей

Будущее на батарейках - эксперты прогнозируют резкий рост продаж электромобилей

Через 20 лет мировые продажи электромобилей году вырастут с трех миллионов до 66 миллионов.

2021-08-09T18:56+0300

2021-08-09T18:56+0300

2021-08-09T19:06+0300

общество

электромобили

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КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Через 20 лет мировые продажи электромобилей вырастут с трех миллионов до 66 миллионов, переедают Известия со ссылкой на Bloomberg.По прогнозам экспертов, к 2040 году на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь треть рынка. Такие перспективы станут возможны благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию необходимой инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств.Отмечается, что лидерами по переходу на электрические автомобили станут Китай и страны Европы.

https://ru.sputnik.md/20210806/ssha-2020-god-polovina-avtomobili-elektro-43657943.html

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2021

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электромобили