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Рост уровня воды на озере едва не привел к трагедии в Комрате
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© Sputnik / Maxim TopalОзеро в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Подъем воды на озере в Комрате едва не привел к обрушению опоры высоковольтной ЛЭП.
КОМРАТ, 9 авг - Sputnik, Максим Топал. Опора линии электропередач на 110 киловольт, через которую питается электричеством весь юг Молдовы, могла рухнуть в результате размытия берега комратского водохранилища. Новые подробности чрезвычайной ситуации, которая произошла на юге страны в конце минувшей недели, сообщил Sputnik Молдова руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии и начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии Иван Колиогло.
По его словам, утром в пятницу, 6 июля прорвало дамбу озера в селе Ченак Чимишлийского района. Попытки местных властей укрепить дамбу другого каскадного озера не дали результата, и под напором воды вечером того же дня она оказалась разрушена.
© Sputnik / Maxim TopalОзеро в Комрате
Озеро в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Потоки воды – около миллиона 200 тысяч кубометров воды – хлынули вниз по течению реки Ялпуг, мгновенно наполнив ее русло. Из Ялпуга большая масса воды попала в комратское водохранилище - уровень воды в нем начал быстро расти, чему способствовал и сильный дождь.
"До критической отметки на дамбе оставалось буквально 30 сантиметров. Вода перехлынула бы за дамбу – следовательно, ее бы размыло и порядка пяти миллионов кубометров вытекло бы в Ялпуг, затопив дома, расположенные в пойме реки", - рассказал Иван Колиогло.
Водосбрасывающая труба не справлялась с большим объемом воды – она вплотную приблизилась к основанию опоры линии электропередач на 110 киловольт, через которую питается электричеством весь юг Молдовы.
© Sputnik / Maxim TopalОзеро в Комрате
Озеро в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
"Как следствие, возникла угроза обрушения опоры ЛЭП на 110 киловольт, ее пришлось в экстренном порядке укреплять. Дополнительный сброс воды через канал, экстренно прокопанный в дамбе, привел к размытию дороги и открытию кабеля на 110 киловольт. Были предприняты меры для обеспечения безопасности и участок дороги закрыт грунтом", - добавил Иван Колиогло.
На месте работало порядка 20 единиц спецтехники "Друмурь Комрат". По словам примара Сергея Анастасова, ситуацию уже удалось взять под контроль.
"Уровень воды поднялся на 70-80 сантиметров. Мы спускаем воду через трубу в центральной части дамбы – так безопаснее. Если бы спускали воду не в центральной части дамбы, ее могло бы сорвать и тогда было бы непрерывное подтопление", - подчеркнул Сергей Анастасов.
В настоящее время сброс воды из водохранилища в реку Ялпуг осуществляется только через установленную для этих целей трубу в дамбе. С момента начала работ уровень воды уже упал на семь сантиметров.