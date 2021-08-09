https://ru.sputnik.md/20210809/rost-uroveni-voda-ozero-tragedia-komrate-43740585.html

Рост уровня воды на озере едва не привел к трагедии в Комрате

Рост уровня воды на озере едва не привел к трагедии в Комрате

Подъем воды на озере в Комрате едва не привел к обрушению опоры высоковольтной ЛЭП

2021-08-09T16:03+0300

2021-08-09T16:03+0300

2021-08-09T16:03+0300

общество

комрат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43739624_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_6c7f19a81ccbaa0e017dbb16bd8f64c6.jpg

КОМРАТ, 9 авг - Sputnik, Максим Топал. Опора линии электропередач на 110 киловольт, через которую питается электричеством весь юг Молдовы, могла рухнуть в результате размытия берега комратского водохранилища. Новые подробности чрезвычайной ситуации, которая произошла на юге страны в конце минувшей недели, сообщил Sputnik Молдова руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии и начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии Иван Колиогло.По его словам, утром в пятницу, 6 июля прорвало дамбу озера в селе Ченак Чимишлийского района. Попытки местных властей укрепить дамбу другого каскадного озера не дали результата, и под напором воды вечером того же дня она оказалась разрушена.Потоки воды – около миллиона 200 тысяч кубометров воды – хлынули вниз по течению реки Ялпуг, мгновенно наполнив ее русло. Из Ялпуга большая масса воды попала в комратское водохранилище - уровень воды в нем начал быстро расти, чему способствовал и сильный дождь.Водосбрасывающая труба не справлялась с большим объемом воды – она вплотную приблизилась к основанию опоры линии электропередач на 110 киловольт, через которую питается электричеством весь юг Молдовы."Как следствие, возникла угроза обрушения опоры ЛЭП на 110 киловольт, ее пришлось в экстренном порядке укреплять. Дополнительный сброс воды через канал, экстренно прокопанный в дамбе, привел к размытию дороги и открытию кабеля на 110 киловольт. Были предприняты меры для обеспечения безопасности и участок дороги закрыт грунтом", - добавил Иван Колиогло.На месте работало порядка 20 единиц спецтехники "Друмурь Комрат". По словам примара Сергея Анастасова, ситуацию уже удалось взять под контроль.В настоящее время сброс воды из водохранилища в реку Ялпуг осуществляется только через установленную для этих целей трубу в дамбе. С момента начала работ уровень воды уже упал на семь сантиметров.

комрат

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

комрат